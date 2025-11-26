L'ONU lance officiellement le processus de sélection de son prochain secrétaire général

L'ONU a officiellement lancé mardi 25 novembre le processus de sélection et de nomination de son prochain secrétaire général.

>> Le chef de l'ONU appelle à intensifier les efforts pour accomplir les ODD

>> Le monde doit réaffirmer sa détermination à résoudre les problèmes que nul pays ne peut régler seul

>> Le secrétaire général de l'ONU espère qu'Israël se conformera à l'avis consultatif de la CIJ

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), a déclaré dans un communiqué avoir signé une lettre conjointe avec le président du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mois de novembre, Michael Imran Kanu, représentant permanent de la Sierra Leone auprès des Nations unies, lançant officiellement le processus de sélection et de nomination du prochain secrétaire général de l'ONU.

Avec la publication de cette lettre conjointe, la présidente de l'AGNU et le président du Conseil de sécurité invitent les États membres de l'ONU à proposer des candidats au poste de secrétaire général, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2027. La lettre invite les Etats membres à envisager sérieusement de proposer des femmes comme candidates.

En tant que présidente de l'AGNU, Mme Baerbock a indiqué qu'elle "veillera à ce que le processus reflète les principes de la Charte des Nations unies et le meilleur de nos engagements et valeurs communs".

"La sélection du prochain secrétaire général intervient à un moment charnière pour les Nations unies. Nous sommes confrontés à une escalade des conflits, à une crise climatique qui s'aggrave rapidement, à des besoins humanitaires croissants, à des obstacles persistants à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable, et à une opposition croissante aux droits de l'Homme", a énuméré Mme Baerbock.

Le système multilatéral, avec l'ONU en son centre, est soumis à des pressions financières et politiques croissantes, alors que "le monde a plus que jamais besoin des Nations unies", a-t-elle estimé.

"Le monde attend du prochain secrétaire général qu'il fasse preuve d'une forte capacité de direction, et qu'il soit dévoué et efficace pour mettre en œuvre les trois piliers des Nations Unies, à savoir la paix et la sécurité, les droits de l'Homme et le développement, et pour préparer l'ONU pour l'avenir", a affirmé la présidente de l'AGNU.

Antonio Guterres, l'actuel et neuvième secrétaire général de l'ONU, a pris ses fonctions en janvier 2017.

Xinhua/VNA/CVN