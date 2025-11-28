Le Canada veut accroître sa production de pétrole

Le Premier ministre canadien Mark Carney a signé jeudi 28 novembre un accord avec la province de l'Alberta, grande productrice de pétrole, pour la construction d'un nouvel oléoduc.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Ce nouveau pipeline, qui traversera l'Alberta jusqu'aux côtes de la Colombie-Britannique, vers un nouveau port en eau profonde, vise à accroître les exportations de pétrole vers l'Asie, selon le protocole d'entente.

S'ouvrir davantage aux marchés mondiaux, hors des États-Unis, fait partie de la stratégie de Mark Carney pour diversifier les échanges et compenser les effets des politiques commerciales et douanières des États-Unis.

Parlant d'"un grand jour pour le Canada", Mark Carney a estimé que cet accord allait permettre au pays d'être "plus indépendant, plus résilient et plus fort".

"Avoir un pipeline vers l'Asie est une priorité", a-t-il ajouté aux côtés de la Première ministre conservatrice de l'Alberta, Danielle Smith.

L'une des pistes de Mark Carney, élu en avril dernier, pour relancer l'économie canadienne est notamment de faire du pays une "superpuissance énergétique".

Un revirement qui réjouit Danielle Smith : "Les dix dernières années ont été une période extrêmement difficile", a lancé la Première ministre de l'Alberta, qui possède de grandes réserves de pétrole grâce à ses sables bitumineux.

Selon elle, cette entente permettra de supprimer "des lois qui pèsent sur le climat d'investissement".

AFP/VNA/CVN