Le ministre chinois des AE rencontre un envoyé spécial du président de la R. de Corée

Le ministre chinois des Affaires étrangères (AE), Wang Yi, a rencontré Park Byeong-seug, envoyé spécial du président de la République de Corée, Lee Jae-myung, le 24 août à Pékin.

>> Élection présidentielle : le candidat du Parti démocrate en tête d'un récent sondage

>> République de Corée - États-Unis : entretien téléphonique Lee-Trump

>> Inauguration du hall ASEAN à Séoul

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a noté qu'après l'investiture du nouveau gouvernement de la RC, le président chinois Xi Jinping avait eu un appel téléphonique avec le président Lee Jae-myung, au cours duquel ils étaient parvenus à un consensus important sur la promotion du partenariat stratégique de coopération entre la Chine et la RC à un niveau supérieur, indiquant ainsi la direction à suivre pour le développement des relations bilatérales dans la prochaine étape.

M. Wang a souligné que la Chine maintenait la stabilité et la continuité de sa politique à l'égard de la RC, exhortant les deux parties à respecter l'intention initiale de l'établissement des relations diplomatiques, à maintenir fermement l'orientation de l'amitié, à élargir leurs intérêts communs, à favoriser une plus grande bonne volonté, à traiter de manière appropriée les questions sensibles et à promouvoir le développement stable et à long terme des relations bilatérales sur la bonne voie.

M. Wang a appelé les deux parties à défendre ensemble le système international de libre-échange, à s'opposer conjointement au protectionnisme commercial, à mettre en pratique le concept de multilatéralisme, à renforcer la communication et la coordination dans le cadre des Nations unies et d'autres instances et à répondre efficacement aux défis régionaux et même mondiaux.

Park Byeong-seug a demandé à M. Wang de transmettre la lettre du président Lee Jae-myung au président Xi.

Selon lui, le nouveau gouvernement de la RC accorde une grande importance au développement des relations avec la Chine et est prêt à collaborer avec elle pour mettre en œuvre le consensus atteint par les deux chefs d'État, renforcer les échanges de haut niveau, élargir la coopération pratique pour l'avenir, accroître les échanges interpersonnels et culturels dans les domaines, entre autres, de l'éducation et de la jeunesse et remettre sur les rails le partenariat stratégique de coopération entre la RC et la Chine.

La RC a toujours respecté le principe d'une seule Chine et est disposée à développer ses relations avec la Chine et d'autres grands pays afin de maintenir conjointement la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans la région, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN