Gaza : des agences de l'ONU alertent sur la détérioration continue de l'état de la santé publique

Des agences humanitaires des Nations unies ont alerté vendredi 28 novembre sur la détérioration continue de l'état de la santé publique à Ghaza, affirmant que les cas signalés de diarrhée aqueuse aiguë, durant la première quinzaine de novembre, ont augmenté de près de 15% par rapport à la période précédente, tandis que les cas de jaunisse ont plus que doublé.

>> Vote attendu du Conseil de sécurité de l'ONU pour autoriser une force internationale à Gaza

>> Gaza : plus de 10.000 enfants vaccinés en huit jours contre diverses maladies

>> Nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, cinq morts selon les autorités locales

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), plus de 25.500 cas de diarrhée aqueuse aiguë ont été enregistrés durant la première quinzaine de novembre, contre environ 22.600 cas au cours des deux semaines précédentes.

En outre, les cas de shigellose ont plus que doublé sur la même période, passant de 132 à 307. Cette hausse des maladies diarrhéiques aiguës et du syndrome de jaunisse aiguë (SJA, hépatite A) reflète "les risques sanitaires persistants liés à la surpopulation des abris, au manque d'accès à l'eau potable et à la pénurie de produits d'hygiène".

Selon la dernière évaluation du groupe sectoriel sur l'eau et l'assainissement, entre le 17 août et le 5 septembre, plus de 60% des ménages de l'enclave palestinienne ne disposaient pas de savon dans leurs abris. Par ailleurs, le groupe sectoriel des humanitaires sur la santé note que les infections respiratoires aiguës restent les affections les plus fréquemment signalées, représentant près de 70% de tous les cas enregistrés cette année.

De plus, le groupe de travail sur la réhabilitation souligne que la surpopulation due aux déplacements à travers la bande de Ghaza, l'effondrement des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement et la propagation des maladies infectieuses qui en résulte ont entraîné une hausse des cas de syndrome de Guillain-Barré (SGB).

Les cas de SGB, une maladie auto-immune rare affectant les nerfs, ont désormais atteint le nombre de 141, dont neuf cas signalés au cours du mois de novembre. En outre, trois cas suspects de leptospirose font actuellement l'objet d'une enquête, dont deux sont actuellement en soins intensifs. La leptospirose est une infection sanguine causée par une bactérie et souvent appelée "fièvre des rats".

Au moins trois cas d'hépatite A ont récemment été identifiés dans des cuisines communautaires du sud de Ghaza, selon le groupe sectoriel Santé. Ces derniers développements interviennent alors que la première phase de la campagne de rattrapage vaccinal, menée du 9 au 20 novembre, a permis de vacciner plus de 13.700 enfants à Gaza.

Selon les agences de l'ONU, moins de 2% des enfants participants n'avaient jamais reçu de vaccins, tandis qu'un quart d'entre eux n'avaient pas reçu les doses prévues, ce qui reflète les lacunes en matière d'immunité après deux années d'agression sioniste contre l'enclave palestinienne.

APS/VNA/CVN