Congo : le chef de l'État réitère la traque contre les gangs qui sèment la terreur

Le président congolais, Denis Sassou-Nguesso, a réaffirmé samedi 29 novembre, lors de la célébration de la proclamation de la République, la poursuite sans relâche de l'opération de traque menée par la Force publique contre les gangs communément appelés "Kulunas" ou "Bébés noirs", jusqu'à la capture du dernier malfaiteur.

"Face au péril d'instabilité, la puissance publique ne saurait être indéfiniment défiée, au risque de se réduire à l'impuissance publique. Garant de l'intérêt général, l'État protecteur, qui resserre l'étau sur ces malfaiteurs, poursuivra leur traque sans relâche dans l'ensemble du pays où doit régner la tranquillité des esprits", a déclaré le chef de l'État.

Confirmant la poursuite de cette opération d'éradication dans tous les quartiers et recoins du pays, Denis Sassou-Nguesso a exhorté les populations à soutenir les forces de sécurité dans la lutte contre ces criminels récidivistes.

Le président a rappelé que la paix implique également l'élimination de tout phénomène menaçant la sécurité et la quiétude des citoyens, affirmant qu'il n'acceptera pas que des malfrats instaurent un climat d'insécurité généralisée.

"De manière organisée et odieuse, ces gangs commettent des violences d'une cruauté sans précédent, mettant en péril des pans entiers de l'économie nocturne ainsi que le secteur informel, tenu notamment par des mamans laborieuses qui se lèvent tôt", a-t-il dénoncé.

