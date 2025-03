Le Vietnam respecte ses engagements en matière de développement du nucléaire

Les autorités compétentes travaillent d’arrache-pied pour finaliser la Loi sur l’énergie nucléaire (amendée) et promouvoir la coopération internationale en matière de sûreté, de sécurité et de garanties nucléaires, afin de préparer le développement du Centre pour la science et la technologie de l’énergie nucléaire (CNEST) et des projets de centrales nucléaires.

Adhésion active aux conventions nucléaires internationales

Le développement de l’énergie nucléaire est quasiment la seule technologie qui doit se conformer pleinement aux réglementations internationales de supervision et de coopération, notamment en matière de sûreté, de sécurité et de garanties nucléaires - un mécanisme efficace pour garantir l’exploitation sûre, sécurisée et responsable des centrales nucléaires et leur intégration au réseau national.

Par conséquent, le Vietnam, comme d’autres nouveaux développeurs d’énergie nucléaire, doit participer pleinement aux traités internationaux sur le développement nucléaire, ont déclaré des experts.

Selon le professeur Pham Duy Hiên, expert en énergie atomique et ancien directeur adjoint de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique (VAEI) relevant du ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam participe activement aux conventions internationales sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Membre officiel de l’AIEA depuis 1957, le Vietnam met l’accent sur la sûreté et la sécurité nucléaires, ainsi que sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Le Vietnam a également adhéré au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), l’un des instruments juridiques internationaux fondamentaux du régime mondial de non-prolifération, qui revêt une importance capitale pour la quasi-totalité des nations, qu’elles soient dotées ou non de l’arme nucléaire.

Grâce à sa participation au TNP, le Vietnam a bénéficié du soutien de l’AIEA pour l’entretien du réacteur nucléaire de Dà Lat et la mise en œuvre de nombreuses applications nucléaires importantes dans l’industrie, l’agriculture, la santé et la radioprotection.

Plus récemment, lors de la session ordinaire du Conseil des gouverneurs de l’AIEA à Vienne, en Autriche, début mars 2025, le Vietnam a signé des accords bilatéraux de coopération nucléaire civile avec plusieurs pays afin de soutenir la construction de centrales nucléaires.

Dans le processus de développement de l’énergie nucléaire, l’inspection et l’indemnisation nucléaires sont des aspects essentiels qui doivent être mis en œuvre conformément aux réglementations et engagements internationaux.

À ce sujet, Vuong Huu Tân, ancien chef de l’Agence vietnamienne radioprotection et de sûreté nucléaire (VARANS) rattachée au ministère des Sciences et des Technologies, a déclaré que le Vietnam n’avait pas encore adhéré à la Convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires. Par conséquent, une déclaration de politique nationale sur la réparation des dommages nucléaires est nécessaire afin de jeter les bases de la négociation et de la signature d’accords intergouvernementaux relatifs à la construction de nouvelles centrales nucléaires et de réacteurs de recherche.

Vuong Huu Tân a également souligné la nécessité d’intégrer des réglementations détaillées sur la réparation des dommages nucléaires dans la loi modifiée sur l’énergie atomique, garantissant ainsi son harmonisation avec les pratiques internationales afin qu’elles puissent être appliquées dans les accords intergouvernementaux sur la construction de nouvelles centrales nucléaires et de nouveaux réacteurs de recherche entre le Vietnam et ses partenaires.

Cadre juridique du développement de l’énergie nucléaire

Concernant le cadre juridique du développement de l’énergie nucléaire, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, a exhorté la VARANS et les agences concernées à réévaluer les infrastructures nationales à mesure que le Vietnam reprend son programme nucléaire. Il a insisté sur la nécessité d’élaborer un plan global pour le développement de l’énergie nucléaire.

Il est également important de mettre en œuvre la résolution du Bureau politique sur la science, la technologie et la transformation numérique, ainsi que la résolution de l’Assemblée nationale sur les mécanismes spéciaux pour le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân, a-t-il déclaré.

Le directeur de la VARANS, Nguyên Tuân Khai, a déclaré qu’en 2025, l’agence achèverait la révision de la loi sur l’énergie atomique. Elle améliorerait et garantirait la qualité des évaluations des licences et finaliserait le plan d’inspection de la sûreté radiologique nucléaire. L’accent serait également mis sur les activités de coopération internationale afin de renforcer les capacités techniques et d’élargir les projets et les partenariats en matière de sûreté, de sécurité et de garanties nucléaires.

L’agence renforcera également son rôle de point focal national pour les conventions et traités internationaux pertinents afin de garantir le respect des obligations nationales conformément aux réglementations et aux engagements pris avec les partenaires internationaux.

