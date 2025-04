Séisme au Myanmar : les secouristes vietnamiens entreront en action à Mandalay

Les deux équipes de secours des ministères vietnamiens de la Défense et de la Police entreront en action à Mandalay, la zone la plus gravement endommagée par le récent tremblement de terre de magnitude 7,7 survenu au Myanmar.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a indiqué le 31 mars le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département des secours et du sauvetage du ministère de la Défense.

Selon lui, dimanche soir 30 mars, immédiatement après leur atterrissage à l'aéroport de Rangoun, les deux équipes ont pris la route en direction de Naypyidaw, la capitale, située à plus de 450 km de Rangoun, afin de travailler avec les autorités birmanes sur les recherches des victimes.

La priorité absolue est de localiser et de secourir au plus vite les personnes piégées sous les décombres dans les zones sinistrées, a fait savoir le général de brigade Pham Van Ty.

Lundi matin 31 mars, les deux équipes vietnamiennes travailleront avec le Comité de coordination du Myanmar pour convenir des tâches et des modalités d’organisation des recherches et du sauvetage. Elles se rendront ensuite à Mandalay, à environ 200 km de Naypyidaw, actuellement épicentre des dégâts les plus graves, avec des milliers de personnes encore ensevelies sous les décombres.

Une fois arrivés à Mandalay, les secouristes vietnamiens entameront leurs missions de recherche. Ils seront répartis en trois groupes pour mener les opérations, dans le but de minimiser les pertes humaines douloureuses pour le peuple du Myanmar.

Le général de brigade Pham Van Ty a affirmé que les secouristes vietnamiens ne craignent ni les difficultés ni les épreuves, et qu’ils sont prêts à accepter et à accomplir toutes les tâches pour aider le Myanmar et son peuple.

Survenu vendredi en milieu de journée (heure locale), le séisme de magnitude 7,7, peu profond - ce qui a accru son impact - a été suivi, quelques minutes plus tard, d’une réplique de magnitude 6,7. Depuis, d’autres répliques se sont fait sentir, encore perceptibles dimanche, aggravant la détresse des habitants.

Selon les autorités du Myanmar, le séisme a fait environ 1.700 morts, 3.400 blessés et 300 disparus. Mais l’ampleur réelle de la catastrophe reste encore difficile à évaluer avec précision dans ce pays.

VNA/CVN