Réunion d'urgence de l'ASEAN suite au violent séisme au Myanmar

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Présidée par le chef de la diplomatie malaisienne Mohamad Hasan, la réunion s'est tenue par visioconférence en présence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ou de leurs représentants, peut-on lire dans le communiqué.

Les responsables ont adressé leurs condoléances pour les victimes du tremblement de terre et ont promis leur solidarité et leur soutien aux pays touchés.

"Les ministres des Affaires étrangères ont réaffirmé leur fort soutien et leur solidarité avec le Myanmar et la Thaïlande. Ils ont également souligné que la famille de l'ASEAN est résolument solidaire du Myanmar et de la Thaïlande pour les aider à avancer et répondre aux impacts du séisme", affirme le communiqué.

"Ils sont convenus de mobiliser davantage d'aide humanitaire, qui sera coordonnée par le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire à la gestion des catastrophes avec des mises à jour régulière de la part du secrétaire général de l'ASEAN", ajoute le document.

Ils ont aussi réaffirmé l'importance d'un environnement sûr et favorable au Myanmar afin d'assurer la livraison d'une aide humanitaire vitale.

Les ministres ont souligné que pendant cette période difficile, les États membres seront solidaires les uns des autres, et ils se sont accordés pour venir en aide aux familles et aux communautés affectées par le séisme et ses impacts.

Le tremblement de terre de magnitude 7,9, qui est survenu vendredi 28 mars au Myanmar, a tué environ 1.700 personnes, selon le dernier rapport des autorités locales.

Xinhua/VNA/CVN