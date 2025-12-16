SEA Games 33 : le kickboxing offre au Vietnam sa 42e médaille d’or

Le sport vietnamien a enregistré une excellente nouvelle dans l’après-midi du 16 décembre, avec la brillante victoire de Hoàng Thi Thuy Giang en kickboxing, qui a offert au Vietnam sa 42 e médaille d’or aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), dans l’épreuve féminine de point fighting des moins de 50 kg.

Photo : VFF/CVN

Thuy Giang a affiché une forme impressionnante, battant successivement des adversaires redoutables de Thaïlande (11-8) et des Philippines (11-1) pour se qualifier pour l’ultime confrontation. En finale, la boxeuse vietnamienne a dominé son adversaire birmane avec un écart significatif, confirmant sa nette supériorité.

La journée a également été marquée par plusieurs accessits. En haltérophilie, le leveur Nguyên Quôc Toan a décroché la médaille d’argent dans la catégorie masculine des moins de 88 kg, avec un total de 261 kg. La médaille d’or est revenue à l’Indonésien Rahmat Erwin.

Aux échecs, l’équipe féminine composée de Doàn Thi Hông Nhung, Trân Thi Mông Thu, Pham Thanh Phuong Thao et Cao Minh Trang s’est adjugé l’argent dans l’épreuve d’échecs rapides par équipes de l’ASEAN, après s’être inclinée en finale face à l’Indonésie.

En cyclisme sur route, le coureur Pham Lê Xuân Lôc a remporté la médaille de bronze lors de l’épreuve de départ groupé masculin, terminant derrière des concurrents thaïlandais et indonésien.

Le pencak silat a continué de porter les espoirs vietnamiens avec une série de qualifications pour les finales. Duong Thi Hai Quyên (moins de 68 kg dames) a largement battu la Thaïlandaise Chongthima sur le score de 67-37 en demi-finale. Chez les hommes, Nguyên Duy Tuyên (80-85 kg) a dominé son rival malaisien sur le score de 46-6, tandis que Nguyên Tan Sang (75-80 kg) a disposé de l’Indonésien Rangga Barani sur le score de 62-36.

Seul le fleurettiste Nguyên Minh Quang est resté en lice pour disputer la médaille de bronze face au Singapourien Lim Tzien Yih.

Enfin, l’équipe féminine de tir à la corde a obtenu l’argent après sa défaite contre la Thaïlande en finale (catégorie 500 kg). Il convient de noter qu’il s’agit d’un sport de démonstration, dont les résultats ne sont pas comptabilisés dans le classement général des médailles.

Toujours dans l’après-midi du 16 décembre, l’équipe nationale féminine vietnamienne de futsal a validé son billet pour la finale en s’imposant sur le score de 1-0 face aux Philippines en demi-finale.

Ce résultat permet au Vietnam de devenir la première équipe à atteindre l’ultime confrontation du tournoi. Cette victoire, acquise de haute lutte, témoigne du sang-froid, de la patience et de la pertinence des ajustements tactiques opérés par l’entraîneur principal Nguyên Dinh Hoàng et ses joueuses face à une défense adverse tenace.

VNA/CVN