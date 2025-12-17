SEA Games 33 : le Vietnam atteint le cap des 53 médailles d'or

La délégation sportive vietnamienne a poursuivi sa dynamique positive aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), portant son total à 53 médailles d'or à l'issue de la matinée du 17 décembre, grâce à de nouveaux succès enregistrés en pencak silat et en aviron.

Photo : VNA/CVN

En finale de la catégorie masculine des 75-80 kg en pencak silat, le combattant Nguyên Tân Sang a livré une prestation de haut niveau pour s'imposer nettement face à son adversaire thaïlandais, pays hôte, sur le score sans appel de 84 à 53, offrant ainsi une médaille d'or supplémentaire au Vietnam.

Disputée dans une ambiance particulièrement intense, la rencontre a été marquée par de nombreux contacts physiques. Touché à plusieurs reprises et contraint de s'allonger au sol à un moment du combat, Nguyên Tân Sang a néanmoins fait preuve d'une grande détermination, reprenant la compétition, conservant l'initiative et s'imposant avec autorité sous les encouragements du public local. Cette victoire lui permet de conserver son titre régional et de confirmer la position de force du pencak silat vietnamien.

Toujours dans cette discipline, Duong Thi Hai Quyên a décroché la médaille d'argent dans la catégorie féminine des 50-55 kg, après une défaite 29-42 face à une athlète indonésienne en finale. À noter que la combattante vietnamienne a disputé l'intégralité du combat avec un orteil fracturé, sans bénéficier de temps de soins, faisant preuve d'un courage salué par l'encadrement technique.

En aviron, le Vietnam a également enregistré un succès majeur avec la médaille d'or remportée par le quatuor féminin composé de Bùi Thi Thu Hiên, Nguyên Giang, Dinh Thi Hao et Pham Thi Huê, victorieuses de la finale de l'épreuve du quatre féminin, devant l'équipage thaïlandais. Ce résultat confirme l’aviron comme l'une des disciplines les plus performantes de la délégation vietnamienne lors de ces SEA Games.

En tir à l'arc, les archers vietnamiens ont obtenu une médaille d'argent, tandis que les tireurs indonésiens ont fait preuve d'une grande régularité pour s'imposer sur le score de 5-0.

Par ailleurs, la finale du football féminin des SEA Games 33 opposera le Vietnam aux Philippines à 19h30 le 17 décembre. Il s'agira de la première finale de SEA Games pour la sélection féminine philippine, qui devra faire face à l'équipe vietnamienne, tenante du titre et en quête d’un cinquième sacre consécutif. Cette rencontre, au-delà de l'enjeu de la médaille d'or, constitue un indicateur important du rapport de forces entre deux équipes appelées à se retrouver régulièrement au cours de la nouvelle décennie.

VNA/CVN