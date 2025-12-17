SEA Games 33

Une "moisson d'or" conforte la 3e place du Vietnam au classement général

La journée de compétition du 16 décembre est restée gravée comme l'une des plus prolifiques pour la délégation vietnamienne aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33). Porté par l'excellence de ses disciplines phares, le sport vietnamien a décroché 8 nouvelles médailles d'or, portant son total à 48 et consolidant provisoirement sa troisième position au classement général des médailles.

L’athlétisme s'est affirmé comme la véritable "mine d'or" de la journée, confirmant la suprématie régionale du Vietnam dans cette discipline reine. Tous les regards étaient tournés vers la "reine de l'athlétisme" Nguyên Thi Oanh. Sur le 3.000 m steeple féminin, elle a dominé la piste, franchissant la ligne d'arrivée en 10 minutes 13 secondes 75. Ce triomphe lui offre sa troisième médaille d'or lors de ces Jeux et la 15e de sa carrière aux SEA Games, marquant un jalon historique. Sa compatriote Doan Thu Hang a terminé deuxième, assurant un doublé vietnamien sur le podium.

La relève a également brillé avec la jeune Bui Thi Kim Anh (19 ans), sacrée au saut en hauteur féminin avec un bond à 1m86, témoignant d'une maturité précoce. Au saut en longueur féminin, Trân Thi Loan a surclassé ses rivales avec un saut à 6,53 m pour s'emparer de l'or. En épreuves combinées, Hoang Thanh Giang a ajouté une médaille d'argent à l'heptathlon.

La journée s'est conclue en apothéose sur la piste avec le relais 4x400 m féminin. Le quatuor composé de Hoang Thi Minh Hanh, Nguyên Thi Hang, Lê Thi Tuyêt Mai et Nguyên Thi Ngoc a réalisé une course magistrale en 3 minutes 22 secondes 59, devançant l'équipe hôte thaïlandaise pour l'or. Le relais masculin a, quant à lui, décroché l'argent. Avec ces résultats, l'athlétisme vietnamien a atteint son objectif fixé de 12 médailles d'or, 12 d'argent et 11 de bronze.

Plus tôt dans la journée, l'aviron avait ouvert le compteur avec une victoire éclatante du quatre féminin poids lourd (une rame). L'équipage formé par Lê Thi Hiên, Du Thi Bông, Ha Thi Vui et Pham Thi Ngoc Anh a terminé en 7 minutes 58 secondes 19, loin devant la Thaïlande. L'équipe masculine (quatre poids légers) a obtenu l'argent et le deux de couple féminin, le bronze.

En sports de combat, le kickboxing a confirmé sa robustesse. Outre le titre de Hoang Thi Thuy Giang (50 kg Point Fighting), le combattant Nguyên Quang Huy a créé la sensation en battant un adversaire thaïlandais en finale des 57 kg Full Contact, offrant une deuxième médaille d'or à la discipline ce jour-là.

L'e-sport a également contribué au succès national avec la victoire écrasante (4-0) de l'équipe féminine de Arena of Valor (Liên Quân Mobile) face au Laos en finale, réaffirmant la domination vietnamienne dans la région.

En sports collectifs, l'équipe féminine de futsal s'est qualifiée pour la finale en battant les Philippines (1-0), tandis que l'équipe masculine a connu un début difficile, s'inclinant 2-4 face à la Malaisie lors du tournoi à la ronde.

Au classement des médailles arrêté à 21h30 le 16 décembre, la Thaïlande domine largement avec 155 médailles d’or, devant l’Indonésie (60) et le Vietnam (48).

La délégation sportive vietnamienne aborde la journée de compétition du 17 décembre avec de hautes ambitions, espérant consolider sa position au classement général grâce à plusieurs finales programmées.

