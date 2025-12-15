Triplé historique : Le karaté vietnamien reste maître des SEA Games (2022-2025)

En dominant le classement par nations pour la troisième édition consécutive lors des 33ᵉˢ Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), l’équipe vietnamienne de karaté a signé une performance magistrale, réalisant un triplé inédit dans l’histoire du sport national.

Avec une moisson finale de six médailles d’or, les karatékas vietnamiens ont non seulement conservé leur couronne, mais ont surtout réalisé un "coup du chapeau" sans précédent. Le karaté est devenu la première discipline d'arts martiaux du pays à maintenir sa suprématie sur trois tournois successifs (SEA Games 31, 32 et 33), là où d’autres disciplines comme le Judo ou le Wushu n’avaient pu enchaîner que deux sacres d'affilée par le passé.

Photo : VNA/CVN

Cette domination s'est construite dans un contexte extrêmement concurrentiel, illustré par un duel serré avec la Thaïlande, pays hôte. Les deux nations ont terminé avec un total de médailles d'or identique, mais le Vietnam a su faire la différence grâce aux confrontations directes, remportant notamment ses quatre finales face aux combattants thaïlandais.

Les titres ont été décrochés par des athlètes confirmés tels que Hoang Thi My Tam, Dinh Thi Huong, Khuat Hai Nam et Nguyen Thanh Truong, ainsi que par les équipes féminines de Kumite et de Kata, consolidant un palmarès enrichi par trois médailles d'argent et deux de bronze.

Ce succès continu prend tout son sens au regard des deux dernières décennies : Après avoir perdu sa position de leader suite aux SEA Games 2009 au profit de l'Indonésie et de la Malaisie, le karaté vietnamien a su se reconstruire. Il a reconquis le trône lors des SEA Games 31 à domicile, avant de confirmer son renouveau au Cambodge (SEA Games 32) et désormais en Thaïlande. Cette résurgence prouve que le triplé est le fruit d'un investissement méthodique dans la formation et la préparation.

Fort de cette dynamique, le Vietnam se tourne désormais vers les Jeux asiatiques (ASIAD 20) de 2026 au Japon, berceau de la discipline, avec l'ambition de transformer cette hégémonie régionale en une véritable force de frappe à l'échelle continentale.

