L'athlétisme vietnamien décroche deux médailles d'or supplémentaires

L'athlétisme vietnamien a continué d'enrichir le palmarès de la délégation nationale aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est en remportant deux nouvelles médailles d'or le 15 décembre et en confirmant son rôle parmi les principales sources de médailles d'or du Vietnam.

Quach Thi Lan a décroché l'or au 400 m haies féminin, démontrant son expérience et sa grande forme, tandis que Nguyen Trung Cuong a dominé le 3 000 m steeple masculin pour s'assurer une nouvelle place sur le podium. Le Vietnam a également remporté l'argent et le bronze au 400 m haies masculin, grâce aux performances respectives de Nguyên Duc Son et Lê Quôc Huy.

Plus tôt, le 13 décembre, le relais mixte 4 x 400 m composé de Lê Ngoc Phuc, Nguyên Thi Hang, Nguyên Thi Ngoc et Ta Ngoc Tuong a remporté l'or et battu le record des Jeux d'Asie du Sud-Est.

Sur 5.000m féminin, Nguyên Thi Oanh a conservé son titre, portant son total de médailles d'or aux Jeux d'Asie du Sud-Est à 13 et égalant le record détenu par Nguyên Thi Huyên.

La jeune athlète Lê Thi Câm Tu a également décroché l'argent sur 200 m féminin, battant un record national vieux de 15 ans.

