L'athlétisme vietnamien décroche deux médailles d'or supplémentaires

Quach Thi Lan a décroché l'or au 400 m haies féminin, démontrant son expérience et sa grande forme, tandis que Nguyen Trung Cuong a dominé le 3 000 m steeple masculin pour s'assurer une nouvelle place sur le podium. Le Vietnam a également remporté l'argent et le bronze au 400 m haies masculin, grâce aux performances respectives de Nguyên Duc Son et Lê Quôc Huy.
|L'athlétisme vietnamien a témoigné des succès historiques.
|Photo : VNA/CVN
Plus tôt, le 13 décembre, le relais mixte 4 x 400 m composé de Lê Ngoc Phuc, Nguyên Thi Hang, Nguyên Thi Ngoc et Ta Ngoc Tuong a remporté l'or et battu le record des Jeux d'Asie du Sud-Est.
Sur 5.000m féminin, Nguyên Thi Oanh a conservé son titre, portant son total de médailles d'or aux Jeux d'Asie du Sud-Est à 13 et égalant le record détenu par Nguyên Thi Huyên.
La jeune athlète Lê Thi Câm Tu a également décroché l'argent sur 200 m féminin, battant un record national vieux de 15 ans.
