Jeux d’Asie du Sud-Est 33

Les U22 vietnamiens en finale après leur victoire sur les Philippines

L'équipe vietnamienne des moins de 22 ans s'est qualifiée pour la finale du tournoi de football masculin des 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est après une victoire difficile 2-0 face aux Philippines en demi-finale, le 15 décembre.

Ce match était considéré comme un test important pour l'équipe de l'entraîneur Kim Sang Sik, les deux formations ayant terminé premières de leurs groupes respectifs avec un parcours sans faute.

À noter que les Philippines abordaient la demi-finale en étant la seule équipe invaincue, tandis que le Vietnam possédait également une défense solide, n'ayant concédé qu'un seul but durant tout le tournoi.

Les Philippines ont surpris en début de match en exerçant un pressing haut, en dominant la possession au milieu de terrain et en s'appuyant sur le jeu aérien pour mettre la pression. Cependant, la défense vietnamienne a tenu bon, le gardien Tran Trung Kien réalisant plusieurs interventions décisives.

Le Vietnam a progressivement pris le contrôle du match en fin de première mi-temps, exploitant sa vitesse et son jeu sur les ailes. Malgré plusieurs occasions, le score restait vierge à la pause.

Après la pause, le Vietnam a accéléré le rythme, l'entraîneur Kim Sang Sik effectuant des changements offensifs pour dynamiser l'attaque. Les Philippines sont restées dangereuses en contre-attaque, passant tout près du but sur une tête à la 66e minute.

La persévérance vietnamienne a fini par payer. À la 88e minute, Lê Van Thuân s'est élevé plus haut que tout le monde pour ouvrir le score de la tête, avant que Nguyên Thanh Nhan ne scelle la victoire sur coup franc direct dans le temps additionnel.

Cette victoire envoie l'équipe vietnamienne des moins de 22 ans en finale des 33es Jeux d'Asie du Sud-Est avec confiance, et maintient ses espoirs de médaille d'or. La finale aura lieu le 18 décembre.

