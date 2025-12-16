SEA Games 33 : triplé d’or de Nguyên Thi Oanh

La délégation sportive vietnamienne a poursuivi sa remarquable progression dans l’après-midi du 16 décembre en enregistrant successivement de grandes victoires en sport électronique et en athlétisme, améliorant ainsi son classement au tableau général des médailles des SEA Games 33.

En sport électronique, l’équipe féminine vietnamienne de Liên Quân Mobile - Arena of Valor a largement dominé la finale en battant le Laos sur le score sans appel de 4-0. Cette victoire convaincante a permis au Vietnam de remporter sa 44e médaille d’or des Jeux.

Auparavant, la piste d’athlétisme avait de nouveau été le théâtre d’un moment historique signé Nguyên Thi Oanh. Dans l’épreuve féminine du 3.000 m steeple, la meilleure coureuse vietnamienne a accéléré dès le signal du départ et a franchi la ligne d’arrivée en tête avec un temps de 10’13”75.

Ce nouveau succès lui a non seulement valu la médaille d’or, mais a également marqué sa 15e médaille d’or en carrière aux SEA Games, un jalon exceptionnel dans l’histoire de l’athlétisme vietnamien.

La joie de l’équipe vietnamienne d’athlétisme a été doublée lorsque Đoàn Thu Hang a terminé à la deuxième place, remportant la médaille d’argent, confirmant ainsi la domination de l’athlétisme féminin vietnamien.

Il s’agit de la troisième fois aux SEA Games 33 que des athlètes vietnamiennes occupent les deux plus hautes marches du podium.

Auparavant, dans les épreuves du 5.000 m et du 10.000 m, Nguyên Thi Oanh avait remporté l’or, tandis que Lê Thi Tuyêt s’était adjugé l’argent.

