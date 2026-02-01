Sciences et innovation : la contribution stratégique des intellectuels vietnamiens en France

Le colloque "Le rôle des intellectuels vietnamiens en France dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique au Vietnam" (2ᵉ édition) s'est tenu le 31 janvier en France. Les experts ont proposé des recommandations et solutions pour propulser la croissance nationale d'ici 2045.

L'événement s'est déroulé dans un contexte de profondes mutations économiques mondiales et d’exigence accrue d’un modèle de croissance fondé sur la connaissance. Il a rencontré un large écho au sein de la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger.

Organisé à un moment charnière, alors que la Résolution N°57 du Bureau politique sur le développement de rupture des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale entre dans sa phase de mise en œuvre concrète, le colloque s’inscrivait également dans le cadre des activités marquant le 96ᵉ anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti, événement majeur ouvrant de nouvelles perspectives de développement à l’horizon 2045.

Avec la présence de l’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, représentante permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, et de Pham Quang Anh, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Vietnam en France, l'événement a été élargi, s'est tenu en présentiel et en ligne et a bénéficié de la participation de nombreux organismes différents, dont le Département de la diplomatie économique du ministère des Affaires étrangères.

Ouvrant la série d’interventions, le Dr Vo Toàn Trung, médecin et chercheur à l’hôpital Bullion (France), a souligné le caractère désormais incontournable du développement fondé sur les sciences et les technologies dans un monde soumis à une concurrence globale accrue.

Selon lui, "dans le contexte actuel, la science et la technologie ne constituent plus un choix complémentaire, mais une voie de développement inévitable si le Vietnam veut accélérer sa croissance, réduire les écarts et affirmer sa position sur la scène internationale". Il a insisté sur la nécessité d’une réforme institutionnelle profonde, d’investissements stratégiques soutenus et d’une véritable politique de valorisation des ressources humaines de haut niveau, dont l’intelligentsia vietnamienne résidant à l’étranger.

Abordant la question sous l’angle des politiques publiques, le Dr Lê Van Tranh (Université Paris Panthéon-Assas) a analysé les expériences internationales en matière de mobilisation des talents de la diaspora. Il a rappelé que de nombreux pays sont passés d’une approche centrée sur la "fuite des cerveaux" à celle de la "circulation des compétences".

"Aujourd’hui, de nombreux États considèrent leur communauté intellectuelle à l’étranger comme une composante à part entière de leur compétitivité nationale", a-t-il souligné, tout en appelant à traduire l’esprit novateur de la Résolution No57 en mécanismes concrets, stables et transparents, seuls à même de favoriser un engagement durable et confiant de la diaspora intellectuelle.

Contributions scientifiques au service du développement durable

S’appuyant sur l’expérience du Réseau des experts vietnamiens du nucléaire à l’étranger (VietNuc), le Dr Ung Quôc Hùng, vice-président du réseau, a mis en lumière le rôle stratégique des experts vietnamiens à l’étranger dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques énergétiques de long terme.

Il a estimé que, préparée de manière rigoureuse, l’énergie nucléaire pourrait devenir non seulement une solution pour garantir la sécurité énergétique, mais aussi un pilier technologique de haut niveau, contribuant au renforcement des capacités scientifiques et techniques nationales.

"La sûreté nucléaire, a-t-il souligné, doit demeurer un principe fondamental, fondé sur la science, la transparence et la participation effective des experts nationaux et internationaux".

Du point de vue économique, le Professeur Nguyên Duc Khuong a analysé les liens étroits entre innovation, technologies et croissance durable, rappelant que la recherche scientifique ne produit un impact réel que lorsqu’elle est pleinement intégrée aux dynamiques du marché.

"L’innovation ne peut rester confinée aux laboratoires ; elle n’acquiert sa valeur que lorsqu’elle est connectée aux entreprises, aux marchés et à la capacité d’absorption de l’économie", a-t-il déclaré, plaidant pour la construction d’un écosystème d’innovation cohérent, dans lequel les entreprises jouent un rôle moteur, l’État agissant comme facilitateur et stratège.

Dans une intervention à forte portée politique, le Professeur associé Trân Lê Hung a mis en avant la mission historique des Vietnamiens de l’étranger dans la phase actuelle de développement national. "Les intellectuels vietnamiens à l’étranger ne sont pas en marge du processus de développement du pays ; ils portent en eux une responsabilité, une mission et une aspiration profonde à contribuer à l’avenir du Vietnam", a-t-il affirmé, soulignant que la confiance dans l’orientation stratégique du Parti et dans les perspectives de développement du pays constitue un socle essentiel pour renforcer l’engagement de la diaspora intellectuelle.

Abordant un enjeu fondamental, le Dr Nguyên Van Tuân a rappelé que toute stratégie de développement scientifique et technologique serait vouée à l’échec sans une exigence rigoureuse d’intégrité scientifique.

"Sans intégrité scientifique, il ne peut y avoir de science forte, ni de confiance sociale envers la communauté de chercheurs", a-t-il déclaré, plaidant pour la mise en place de systèmes d’évaluation transparents et exigeants, considérant que l’investissement dans la science est avant tout un investissement dans les femmes et les hommes, leurs valeurs et leurs standards professionnels.

Outre ces interventions majeures, le colloque a donné lieu à de nombreux échanges spécialisés portant sur l’intelligence artificielle, la transition verte, les biocarburants, la capture du CO₂ et l’adaptation au changement climatique, mettant en évidence le fort potentiel de transfert de connaissances et de technologies vers le Vietnam.

En conclusion, les organisateurs ont souligné que les propositions formulées constituaient des contributions concrètes pour réduire l’écart entre les orientations politiques et leur mise en œuvre, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération scientifique entre le Vietnam et sa diaspora intellectuelle.

Le succès de cette deuxième édition confirme une conviction largement partagée : les intellectuels vietnamiens en France, et plus largement à l’étranger, demeurent profondément attachés à leur pays d’origine et résolument engagés à accompagner son développement rapide et durable dans la nouvelle ère.

