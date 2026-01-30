Des start-up issues des universités vietnamiennes bénéficient d’un soutien à l’innovation

>> Les écouteurs, nouvelle frontière de l'IA intégrée, ces start-up y croient
>> Le géant vietnamien FPT s'installe au cœur de la «Start-up Nation» en Israël
>> IA : neuf start-ups vietnamiennes présentent leurs solutions aux entreprises japonaises
|Les 10 start-up issues des universités vietnamiennes bénéficient d’un soutien à l’innovation dans un programme régional piloté par BLOCK71 Vietnam, en coopération avec la Temasek Foundation.
|Photo : VNA/CVN
L’information a été annoncée lors du Gala Dinner UniVentures, organisé par BLOCK71 à Hô Chi Minh-Ville dans la soirée du 29 janvier.
BLOCK71 est un réseau mondial d’accélération de start-up présent dans 11 villes à travers le monde, dont Hô Chi Minh-Ville, et joue un rôle clé au sein de l’écosystème entrepreneurial de l’Université nationale de Singapour (NUS).
UniVentures vise à accompagner l’émergence de fondateurs à fort potentiel issus des universités vietnamiennes, notamment des étudiants, anciens étudiants et chercheurs développant des solutions concrètes, prêtes à être commercialisées, afin de répondre à des défis majeurs de la région. Les domaines prioritaires incluent l’accès aux soins de santé, le développement environnemental durable, l’amélioration de la productivité et des compétences de la main-d’œuvre, ainsi que la littératie financière.
À l’issue d’un processus de sélection rigoureux en plusieurs étapes, UniVentures a attiré plus de 1.400 candidatures provenant de l’ensemble du Vietnam.
Parmi celles-ci, 30 équipes ont été retenues pour participer à une session de pitching à huis clos en vue de concourir pour le UniVentures Prize de Golden Gate Ventures, doté d’un montant total de 250.000 dollars. En définitive, 10 start-up particulièrement prometteuses ont reçu un soutien financier de 25.000 dollars chacune et ont été sélectionnées pour participer à un programme d’incubation de trois mois chez BLOCK71 Vietnam. La phase suivante d’UniVentures comprendra un processus de sélection destiné aux équipes prêtes à étendre leur présence sur les marchés régionaux et à accélérer leur croissance, avec notamment des possibilités d’incubation complémentaire via BLOCK71 Singapore.
Selon le professeur Benjamin Tee, vice-président chargé de l’innovation et de l’entrepreneuriat à l’Université nationale de Singapour, toute start-up commence par une équipe de personnes talentueuses et passionnées. UniVentures offre une plateforme permettant aux ceux-ci de se rencontrer et de transformer leurs idées en solutions concrètes et évolutives. En organisant ce programme d’incubation précoce au Vietnam et en créant des opportunités d’expansion à Singapour et à l’échelle mondiale, nous renforçons davantage le partenariat Singapour - Vietnam et dynamisons les flux d’innovation bilatéraux".
De son côté, Edward Lim, directeur national de BLOCK71 Vietnam - Université nationale de Singapour, a souligné qu’UniVentures repose sur la conviction que les fondateurs issus des universités vietnamiennes constituent une force motrice essentielle de l’écosystème des start-up. Dotés d’un état d’esprit, de compétences et de réseaux appropriés, ils sont en mesure de bâtir des entreprises générant une forte valeur économique pour le Vietnam et la région.
VNA/CVN