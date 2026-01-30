Des start-up issues des universités vietnamiennes bénéficient d’un soutien à l’innovation

Dix start-up issues d’universités vietnamiennes ont été sélectionnées pour recevoir des financements et un accompagnement en incubation dans le cadre d’UniVentures, un programme régional d’innovation piloté par BLOCK71 Vietnam, en coopération avec la Temasek Foundation.

L’information a été annoncée lors du Gala Dinner UniVentures, organisé par BLOCK71 à Hô Chi Minh-Ville dans la soirée du 29 janvier.

BLOCK71 est un réseau mondial d’accélération de start-up présent dans 11 villes à travers le monde, dont Hô Chi Minh-Ville, et joue un rôle clé au sein de l’écosystème entrepreneurial de l’Université nationale de Singapour (NUS).

UniVentures vise à accompagner l’émergence de fondateurs à fort potentiel issus des universités vietnamiennes, notamment des étudiants, anciens étudiants et chercheurs développant des solutions concrètes, prêtes à être commercialisées, afin de répondre à des défis majeurs de la région. Les domaines prioritaires incluent l’accès aux soins de santé, le développement environnemental durable, l’amélioration de la productivité et des compétences de la main-d’œuvre, ainsi que la littératie financière.

À l’issue d’un processus de sélection rigoureux en plusieurs étapes, UniVentures a attiré plus de 1.400 candidatures provenant de l’ensemble du Vietnam.

Parmi celles-ci, 30 équipes ont été retenues pour participer à une session de pitching à huis clos en vue de concourir pour le UniVentures Prize de Golden Gate Ventures, doté d’un montant total de 250.000 dollars. En définitive, 10 start-up particulièrement prometteuses ont reçu un soutien financier de 25.000 dollars chacune et ont été sélectionnées pour participer à un programme d’incubation de trois mois chez BLOCK71 Vietnam. La phase suivante d’UniVentures comprendra un processus de sélection destiné aux équipes prêtes à étendre leur présence sur les marchés régionaux et à accélérer leur croissance, avec notamment des possibilités d’incubation complémentaire via BLOCK71 Singapore.

Selon le professeur Benjamin Tee, vice-président chargé de l’innovation et de l’entrepreneuriat à l’Université nationale de Singapour, toute start-up commence par une équipe de personnes talentueuses et passionnées. UniVentures offre une plateforme permettant aux ceux-ci de se rencontrer et de transformer leurs idées en solutions concrètes et évolutives. En organisant ce programme d’incubation précoce au Vietnam et en créant des opportunités d’expansion à Singapour et à l’échelle mondiale, nous renforçons davantage le partenariat Singapour - Vietnam et dynamisons les flux d’innovation bilatéraux".

De son côté, Edward Lim, directeur national de BLOCK71 Vietnam - Université nationale de Singapour, a souligné qu’UniVentures repose sur la conviction que les fondateurs issus des universités vietnamiennes constituent une force motrice essentielle de l’écosystème des start-up. Dotés d’un état d’esprit, de compétences et de réseaux appropriés, ils sont en mesure de bâtir des entreprises générant une forte valeur économique pour le Vietnam et la région.

