Un colloque pour accélérer la transformation numérique et l’innovation

L'événement a réuni des dirigeants des instances centrales et locales, ainsi que des experts, des scientifiques et des représentants d’entreprises du secteur des hautes technologies.

Le Professeur associé Huỳnh Thành Đạt, vice-président de la Commission centrale de la propagande, de l'éducation et de la sensibilisation, a déclaré que la Résolution 57 constitue une politique stratégique majeure du Parti et de l'État, jouant un rôle de moteur pour le développement puissant et global du pays à l’ère moderne. En tant que centre leader de l'innovation, Hô Chi Minh-Ville doit assumer un rôle pionnier dans la mise en œuvre de cette résolution, établissant ainsi une base solide pour un développement durable et une intégration internationale réussie du Vietnam dans l’ère numérique. Parallèlement, l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville doit assurer la formation de ressources humaines de haute qualité, promouvoir le développement scientifique et technologique, stimuler l’innovation et faciliter le transfert de technologies. Elle doit également contribuer activement à la recherche scientifique et proposer des politiques adaptées à la réalité de la ville.

Hô Chi Minh-Ville, fer de lance de l’innovation

M. Thành Dat a demandé au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et à l’Université nationale de la ville d’élaborer un programme de coopération en matière de recherche, fournissant ainsi des bases théoriques et pratiques pour aider les autorités locales à concevoir une stratégie de développement des sciences, des technologies et de la transformation numérique. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la coopération pour la formation d'experts, d'ingénieurs et de scientifiques hautement qualifiés, tout en créant des liens étroits avec les entreprises afin d’adapter la formation aux besoins réels du marché et d’améliorer la qualité des ressources humaines.

Lors du colloque, le Professeur associé Vu Hai Quân, directeur de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que, parallèlement au développement de ressources humaines de haute qualité, la science, la technologie et l'innovation constituent l'un des trois axes stratégiques définis par le Parti. Selon lui, la mise en œuvre de la Résolution 57 nécessite un changement de paradigme dans la pensée et l’action, en adoptant une approche novatrice et différente.

La première percée concerne l’augmentation de l’investissement total dans les sciences et technologies, qui pourrait atteindre un maximum de 2 % du PIB. Selon cet expert, durant la période 2016-2020, bien que Hô Chi Minh-Ville soit le principal centre scientifique et technologique du pays, ses dépenses en la matière ne représentaient que 0,96 % de son produit régional brut (GRDP). "La Résolution évoque également l'acceptation du risque, une approche soutenue par l’Assemblée nationale. La recherche scientifique et technologique ne garantit pas toujours des résultats ; si c'était le cas, il ne s’agirait plus de recherche. Ainsi, sans un cadre permettant d’accepter les risques, les scientifiques n’oseront jamais prendre d’initiatives et resteront dans leur zone de confort. Par conséquent, les résultats obtenus ne représenteront aucune véritable avancée", a déclaré M. Hai Quân.

Un autre enjeu majeur, selon lui, réside dans la nécessité pour Hô Chi Minh-Ville de créer de nouveaux moteurs de croissance durables. Il s’agit d’une mission à long terme qui exige une stratégie adaptée et des approches innovantes pour générer des avancées significatives. "Si nous nous contentons de reproduire les anciennes méthodes, même avec des investissements conséquents, l’impact restera limité et ne produira pas de réelles avancées. Dans ce contexte, le rôle des autorités, des entreprises, des institutions scientifiques et des universités est crucial", a-t-il affirmé.

Lors de son intervention, Nguyên Van Dược, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a mis en avant la nécessité pour la ville d'adopter une stratégie globale de développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, en garantissant une coordination étroite entre toutes les parties concernées. Selon lui, l'État joue un rôle central en fixant les orientations et en apportant son soutien, mais l’implication active des entreprises, des instituts de recherche et de la communauté internationale est tout aussi cruciale.

"Les intellectuels continueront d’être la force motrice essentielle permettant à Hô Chi Minh-Ville de devenir le principal centre scientifique, technologique et d'innovation du pays et de la région, en s’orientant vers un avenir durable et une intégration internationale réussie", a déclaré M. Van Duoc.

Il a ajouté que Hô Chi Minh-Ville doit poursuivre la mise en œuvre des politiques définies dans le cadre de la Résolution 98 sur les mécanismes et politiques spécifiques pour le développement de la ville, ainsi que de la Résolution 193 de l'Assemblée nationale portant sur des mécanismes spéciaux destinés à promouvoir les avancées en sciences, technologies, innovation et transformation numérique à l'échelle nationale. En outre, il a insisté sur la nécessité de revoir et d’améliorer les cadres réglementaires en la matière afin de libérer pleinement les ressources disponibles et d’atteindre une croissance à deux chiffres. Enfin, il a évoqué la création d’un Centre des technologies de l'information à usage multiple afin d'améliorer la gouvernance publique et d’offrir de meilleurs services aux citoyens et aux entreprises.

Texte et photos : Quang Châu/CVN