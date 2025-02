Nécessité de stimuler la productivité pour favoriser la croissance économique

Après près de quatre décennies de Renouveau, le Vietnam a accédé au statut de pays à revenu intermédiaire et poursuit activement sa trajectoire d'industrialisation et de modernisation.

Photo : VNA/CVN

La Stratégie de développement socio-économique 2021-2030 du pays fixe un objectif ambitieux : une croissance annuelle moyenne de la productivité du travail supérieure à 6,5%. Pour y parvenir, le Vietnam mise sur l'innovation et l'adoption de technologies avancées, afin d'améliorer la qualité de l'emploi et de stimuler la productivité.

La Résolution 57 du Politburo, qui vise à promouvoir la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, fixe l'objectif d'atteindre, d'ici 2030, un niveau avancé dans plusieurs domaines clés.

Un facteur clé de la compétitivité économique

Selon le Dr. Trân Hâu Ngoc, vice-président de la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité, la productivité du travail est un levier essentiel de la compétitivité économique. Entre 2016 et 2023, le Vietnam a enregistré une progression annuelle moyenne de 5,6% de sa productivité du travail, se positionnant parmi les pays les plus performants d'Asie.

Photo : VNA/CVN

Cependant, des défis majeurs persistent. Le Dr. Indra Pradana Singawinata, secrétaire général de l'Organisation asiatique de la productivité (APO), souligne notamment le manque de main-d'œuvre qualifiée et l'insuffisance des investissements en recherche et développement.

Faire de la productivité un moteur de développement

Selon le Dr .Indra Pradana Singawinata, le Vietnam possède des atouts considérables pour accélérer sa productivité, grâce à la détermination de sa population, à sa stabilité politique et à son dynamisme économique.

Conscient de l'importance de cet enjeu, le gouvernement vietnamien a mis en place un ensemble de mécanismes, de politiques et de programmes visant à stimuler la productivité. Parmi ceux-ci, on peut citer le Programme national de soutien aux entreprises pour l'amélioration de la qualité et de la productivité des produits et services (2021-2030) et le Programme national d'augmentation de la productivité du travail à l'horizon 2030.

La Résolution 57 du Politburo fixe l'objectif d'une contribution de la productivité globale des facteurs (TFP) à la croissance économique supérieure à 55%.

Concernant les solutions spécifiques pour améliorer la productivité nationale, Trân Hâu Ngoc a jugé nécessaire de renforcer les cadres institutionnels.

VNA/CVN