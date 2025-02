Diversifier les marchés pour réduire les risques à l’exportation

Face à ces défis, de nombreux experts appellent les secteurs industriels et les entreprises vietnamiennes à redoubler d'efforts en 2025 pour diversifier leurs marchés d'exportation.

Selon les experts, le récent ordre du président américain d'imposer des tarifs douaniers sur les exportations du Canada et du Mexique ainsi que d'augmenter les tarifs sur les produits en provenance de Chine marque le début d’une série de politiques tarifaires américaines, tout en laissant ouverte la possibilité que les États-Unis imposent des tarifs sur les marchandises importées d'autres pays.

D’après Diêp Thanh Kiêt, vice-président de l'Association vietnamienne du cuir, des chaussures et des sacs à main (Lefaso), les petites et moyennes entreprises devraient cibler des marchés moins risqués et plus stables (comme l’UE, le Japon ou l’ASEAN). Cela dépend aussi des capacités spécifiques de chaque entreprise dans des circonstances particulières, car toutes ne peuvent pas diversifier leurs marchés d’exportation.

Diversifier les marchés

En 2025, l’industrie du cuir et de la chaussure vise un chiffre d'affaires d’environ 29 milliards de dollars, en hausse d’environ 10% par rapport à 2024. Outre les marchés américain, européen et chinois, l’industrie s’efforce d’exporter ses produits vers l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient pour diversifier ses marchés et réduire le risque de dépendance excessive vis-à-vis de quelques grands marchés.

Concernant le secteur d'exportation des produits aquatiques, Lê Hang, directrice de la communication de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), a indiqué que le marché chinois, l'un des principaux partenaires des crevettes vietnamiennes, fait face à une baisse de la demande de consommation.

Les modifications des modes de consommation de la classe moyenne, couplées à une pression croissante sur les revenus, ont entraîné une baisse de la consommation de crevettes blanches, notamment dans les grandes villes. La concurrence des produits aquatiques moins chers et les préférences de consommation pour d’autres produits alimentaires pourraient affecter les exportations de crevettes vers la Chine dans les mois à venir.

Pour les exportations de pangasius, les fluctuations des tarifs internationaux, en particulier les politiques fiscales antidumping, pourraient nuire au potentiel de croissance des exportations cette année. Les changements dans la politique tarifaire pourraient créer un environnement difficile pour l’industrie du pangasius.

Cependant, de nombreuses opinions soulignent que le Vietnam est l'une des 20 économies les plus ouvertes au monde. Ainsi, la participation à la majorité des accords de libre-échange (ALE) avec de nombreux pays et économies du monde permettra au Vietnam de réagir rapidement et de maintenir sa croissance face aux conflits commerciaux.

Avec 17 accords de libre-échange, le Vietnam bénéficie d’un avantage concurrentiel considérable, offrant à ses produits un accès à plus de 60 marchés mondiaux. Cela contribue à l'augmentation des exportations, en particulier en renforçant la présence des produits vietnamiens et en permettant une adaptation aux fluctuations du marché.

Selon Nguyên Anh Son, directeur du département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, les exportations vietnamiennes devraient continuer à être confrontées à des défis en raison de l'instabilité économique mondiale en 2025. Toutefois, le ministère s'engage à soutenir activement les entreprises. Dans cette optique, il est recommandé de mettre en place un cadre juridique plus souple, afin de faciliter la participation des entreprises aux activités d'import-export, de diversifier les marchés et de stimuler la croissance économique.

Solutions synchrones et efficaces

Concernant les objectifs de croissance des importations et des exportations pour 2025, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a souligné l'engagement de son ministère à mettre en œuvre des solutions synchrones et efficaces. Celles-ci viseront à optimiser les avantages concurrentiels du Vietnam et à tirer pleinement parti des opportunités offertes par les marchés d'exportation. Le ministère entend notamment renforcer son soutien aux entreprises et aux associations sectorielles, afin de leur permettre d'exploiter au mieux le potentiel des marchés traditionnels et à forte croissance.

Parallèlement, le ministère entend mener des études prospectives en vue de négocier et de conclure de nouveaux accords de coopération commerciale. Il s'agira également de renforcer l'exploitation et la valorisation des opportunités offertes par les marchés clés et stratégiques.

En outre, le ministère s'attachera à maximiser les avantages découlant des accords de libre-échange auxquels le Vietnam est partie. Dans cette optique, il renforcera le rôle des bureaux commerciaux vietnamiens à l'étranger, afin d'assurer une veille informationnelle efficace et de réagir rapidement aux évolutions des marchés internationaux.

