Le Vietnam forge des partenariats technologiques au Salon SEMICON SEA 2025

>> Le Vietnam présente son écosystème de semi-conducteurs à SEMICON SEA 2025

Photo : VNA/CVN

Rassemblant plus de 500 entreprises technologiques, le salon a attiré environ 20.000 visiteurs. Selon le comité d'organisation, le choix du thème de cette année, "Plus forts ensemble", découle du besoin urgent de coopération renforcée au sein de l'industrie électronique en Asie du Sud-Est.

Dans un contexte marqué par divers défis - fluctuations économiques, évolutions réglementaires et tensions géopolitiques - les acteurs du secteur sont appelés à dépasser les intérêts individuels pour établir des partenariats solides et mutualiser leur expertise.

Dans le cadre du salon, le Centre national d'innovation (NIC), en coordination avec l'ambassade du Vietnam à Singapour, Meta et l'Association de l'industrie des semi-conducteurs d'Asie du Sud-Est, a organisé le 20 mai un Forum d'investissement sur le thème : "Le Vietnam - Destination de l'innovation et des technologies stratégiques".

Plus de 150 délégués issus d'entreprises technologiques, d'instituts de recherche et d'universités de premier plan à l'échelle mondiale étaient présents, aux côtés de représentants de villes vietnamiennes telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Bac Giang.

Les discussions ont porté sur quatre priorités : promouvoir l'environnement d'investissement et l'écosystème high-tech du Vietnam ; présenter les politiques prioritaires du gouvernement dans les secteurs technologiques clés ; renforcer la collaboration entre les entreprises nationales et internationales, les organismes de recherche et les villes ; et développer le capital humain pour l'industrie des semi-conducteurs en vue de créer un pôle régional de talents.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné que le thème de SEMICON reflète la vision du Vietnam d'un avenir technologique prospère. Il a exprimé le souhait de promouvoir un dialogue ouvert afin d'accroître l'efficacité des investissements et la coopération entre les entités vietnamiennes et les partenaires internationaux.

Photo : VNA/CVN

Une session thématique intitulée "Libérer le potentiel high-tech du Vietnam" a permis de recueillir les points de vue de leaders du secteur tels que Dassault Systèmes, Siemens, Marvell et Deep C, ainsi que de représentants locaux. Elle a exploré les stratégies visant à renforcer les liens d'investissement et à favoriser un écosystème technologique résilient et tourné vers l'avenir au Vietnam.

Selon le directeur du NIC, Vu Quôc Huy, son centre a également bâti un vaste réseau de partenaires stratégiques pour stimuler l'innovation au niveau national. Cette année, le NIC collabore avec Meta visant à développer ViGen, un ensemble de données open source en vietnamien destiné à soutenir les applications d'IA dans le contexte local.

Évaluant le climat d'investissement dans l'innovation au Vietnam, Ng Aik Hock, directeur des villes et des services publics pour l'Asie-Pacifique Sud chez Dassault Systèmes, a affirmé que le Vietnam s'impose comme l'un des centres industriels à la croissance la plus rapide au monde. Ce dynamisme est soutenu par un gouvernement engagé dans l'Industrie 4.0, la stabilité de la production et la transformation numérique. Il a ajouté que Dassault Systèmes renforce ses investissements et mobilise davantage de ressources pour mieux servir ses clients vietnamiens actuels et futurs.

VNA/CVN