Balade en France et Francophonie : Une immersion culturelle et gastronomique à Hanoï

Suite au succès de ses quatre précédentes éditions en 2018, 2020, 2023 et 2024, le plus grand festival gastronomique français au Vietnam revient dans la capitale vietnamienne, avec le soutien du comité populaire de Hanoï, et se tiendra dans le parc Thông Nhât du 28 au 30 mars. Cette édition revêt une importance particulière en s’associant, pour la première fois, à la célébration de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).