Parité en politique : nouvelles approches

Conçues et mises en œuvre au prisme du genre, les politiques de développement des cadres féminins, du niveau central au local, sont de plus en plus rénovées et cohérentes. Le monde politique se féminise peu à peu.

>> Assurer l’égalité des sexes et encourager la participation politique des femmes

>> Donner du pouvoir aux femmes pour réaliser l'égalité des sexes

>> L’égalité des sexes en matière d’emploi prendrait près de deux siècles, selon l’OIT

>> Le 8 mars rend hommage aux grands efforts et aux contributions des femmes

Photo : XDD/CVN

Le contingent de cadres féminins, en particulier les femmes aux postes de leadership et de gestion, a continuellement évolué, tant en quantité qu’en qualité. De nombreuses provinces du Nord du pays ont mis en place des politiques dédiées à la promotion du rôle des femmes pour encourager leur participation politique.

Modèles et bonnes pratiques

La province de Lai Châu a adopté plusieurs résolutions et plans pour améliorer la qualité des cadres féminins, dont une concernant l’amélioration de la qualité des cadres dirigeants, y compris les cadres issus des minorités ethniques et les principaux responsables des communes pour la période 2021-2025, ainsi que des plans visant à renforcer la participation égalitaire des femmes aux postes de direction et de gestion pour la période 2021-2030. Ces régulations ont fixé un objectif de 25% de représentation féminine aux niveaux provincial et du district, et de 15% au niveau des communes.

Lai Châu a mis l’accent sur la formation et le perfectionnement des cadres féminins, notamment pour améliorer leurs compétences professionnelles et théoriques. Entre 2018 et 2023, plus de 1.000 cadres féminins aux niveaux provincial et de district ont suivi des formations professionnelles en théorie politique, représentant 39% de l’effectif. De plus, le nombre de femmes occupant des postes de direction a considérablement augmenté. Des femmes ont été nommées à des postes à responsabilité dans les instances du Parti, des administrations publiques et des organisations politiques et sociales, contribuant activement au développement de la province.

Formation et nomination des cadres féminins

Photo : CTV/CVN

Pour la période 2023-2030, la province de Tuyên Quang a développé un projet concernant le développement des cadres jeunes, féminins et issus des minorités ethniques. Ce projet prévoit une augmentation de la participation des femmes aux postes de direction des comités du Parti des communes, avec un objectif de plus de 25% de femmes pour la période 2025-2030. En 2023, leur participation dans les organes dirigeants sous la supervision du Comité permanent du Parti a atteint 26%, et elles occupaient respectivement 14,9% et 19,6% des postes dans les comités provinciaux et de district. Les femmes représentent également une part importante des députés à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires, avec 38% au niveau provincial et 34,6% au niveau du district.

La province de Nam Dinh a adopté des résolutions concernant le développement des cadres, en particulier des femmes, avec des objectifs clairs pour la planification, la formation et la nomination des cadres féminins. Les femmes dans la province ont été sélectionnées et nommées à des postes de direction dans diverses instances. Leur participation aux comités dirigeants du Parti et dans les organes gouvernementaux de la province a également augmenté. La proportion de femmes au Comité central du Parti provincial de Nam Dinh est de 11,3%, et leur taux de présence dans les instances dirigeantes a également montré une croissance significative.

Création de conditions favorables

La province de Lào Cai a mis en œuvre plusieurs programmes pour appliquer les directives du gouvernement central concernant les femmes. La province a particulièrement mis l’accent sur la sensibilisation à l’égalité des sexes et la création de mécanismes soutenant la participation des femmes à des rôles de direction et de gestion. Lào Cai a également intensifié le processus de planification des cadres féminins, visant une proportion de 25% dans la planification des postes de direction.

La province de Quang Binh a également mis en place des mesures pour augmenter leur représentation au sein des organes gouvernementaux, du Parti et des organisations socio-politiques. Quang Binh a mis en place le même projet que celui déployé à Tuyên Quang pour renforcer leur participation aux postes de direction pour la période 2021-2025.

Les résultats des modèles et des bonnes pratiques mises en œuvre dans les provinces comme Lai Châu, Tuyên Quang, Nam Dinh, Lào Cai et Quang Binh montrent une évolution marquée dans le développement des cadres féminins. Ces provinces ont mis en œuvre des solutions globales, allant de la formation et du perfectionnement à la planification et à la nomination de femmes à des postes de responsabilité, contribuant ainsi à accroître leur participation aux postes de direction.

La proportion de femmes dans les fonctions dirigeantes et administratives de ces provinces a considérablement augmenté. Par exemple, sur la période 2020-2025, au Comité du Parti de Quang Binh, elle a atteint 8,3%, et le taux de femmes députées de la province a atteint 33,3%.

Pour continuer à renforcer leur rôle et leur participation dans la gestion et la direction, il est essentiel de maintenir les politiques de soutien et de leur offrir davantage d’opportunités d’accéder à des positions de pouvoir. En particulier, il est nécessaire de continuer à améliorer la planification et la formation des cadres féminins, tout en renforçant les efforts de sensibilisation pour souligner l’importance du rôle des femmes dans la société. Les provinces doivent poursuivre l’innovation, en affinant et en appliquant les modèles efficaces selon les spécificités locales.

Mai Quynh/CVN