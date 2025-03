Assurer l’égalité des sexes et encourager la participation politique des femmes

>> Donner du pouvoir aux femmes pour réaliser l'égalité des sexes

Depuis des années, le Vietnam met en place diverses mesures positives en faveur des femmes, en particulier dans la sphère politique. Cette dynamique repose sur une volonté politique forte et un cadre législatif favorable qui encourage la représentation équilibrée parmi les instances de direction et de décision.

Le Vietnam a réalisé des progrès significatifs dans l’élaboration et le perfectionnement de son cadre juridique afin de promouvoir l’égalité des chances pour les femmes. La Loi sur l’égalité des sexes de 2006 stipule la parité dans la gestion publique et les activités sociales. La Loi sur les élections législatives et locales assure également une représentation équilibrée et encourage même une représentation féminine accrue dans les listes électorales.

Toutes les politiques publiques sont conçues et mises en œuvre au prisme du genre, interdisant les discriminations faites aux femmes. La Stratégie nationale sur l’égalité des sexes pour la période 2011-2020 et les programmes connexes visent à accroître la présence des femmes aux postes de direction et de décision. Ces initiatives incluent la formation, le mentorat et le soutien aux femmes dans les institutions politiques.

Des résultats concrets

Photo : VNA/CVN

Au mois de décembre 2022, le taux de participation politique des femmes au Vietnam figurait parmi les plus élevés au monde. Quinze des trente ministères et services au niveau ministériel comptaient une femme à leur tête, soit 50%, en hausse de 3,4% en un an. Par ailleurs, deux des huit agences gouvernementales étaient dirigées par des femmes, atteignant ainsi 25%.

Concernant les Comités populaires, le pourcentage de femmes à leur direction n’a pas connu d’évolution significative depuis le début du mandat 2021-2025, atteignant 37,7% au niveau provincial, 31,77% au niveau de district et 24,94% au niveau communal.

Par ailleurs, d’après le ministère de l’Intérieur, au mois de mars 2023, 19 femmes siégeaient au Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIIIe exercice, soit 9,5% des membres.

Malgré ces avancées, plusieurs obstacles entravent encore la pleine participation des femmes à la vie politique. Les stéréotypes de genre constituent un défi majeur. Les rôles traditionnels assignés aux femmes limitent leurs perspectives professionnelles et leur accès aux responsabilités politiques.

Bien que le Vietnam ait adopté de nombreux textes juridiques promouvant l’égalité des sexes dans le domaine politique, certaines dispositions nécessitent une mise à jour. L’examen de la mise en œuvre de la loi sur l’égalité des sexes, 15 ans après son adoption, a révélé des limites et des lacunes. Des modifications et des ajouts sont nécessaires pour assurer la cohérence avec le système juridique national, répondre aux réalités actuelles et respecter les engagements internationaux en matière d’égalité des sexes.

D’autres freins incluent la charge des responsabilités familiales, souvent assumée par les femmes, la sous-estimation de leurs compétences en leadership, ainsi que le manque de mentorat et de réseaux de soutien.

Accélérer les progrès

Photo : VNA/CVN

Afin de favoriser l’ascension des femmes dans la sphère politique vietnamienne, plusieurs recommandations sont formulées.

Tout d’abord, il est essentiel de renforcer l’engagement de la société en faveur de l’égalité des sexes. Une évolution positive des mentalités, ainsi qu’un fort sens des responsabilités parmi les dirigeants et les cadres à tous les niveaux, constitue une condition essentielle pour améliorer la qualité et l’efficacité des politiques d’égalité des sexes. Il est crucial d’intégrer systématiquement cette question dans l’élaboration des politiques publiques et de veiller à leur application effective.

Ensuite, l’égalité des sexes doit être envisagée comme un moteur essentiel du développement du capital humain. Cette approche permettrait d’améliorer le bien-être des individus, des familles et de la collectivité. Par ailleurs, il est nécessaire de consolider les dispositifs juridiques, en adaptant les lois pour une meilleure protection des droits des femmes et en intégrant systématiquement la perspective de genre dans les politiques publiques.

Le Vietnam s’investit dans la promotion de la participation et de la représentation féminines en politique, à travers la ratification de conventions internationales majeures telles que la CEDAW, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1982), ainsi que la Convention N°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération (1951). L’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Pékin en 1995 illustre également cette détermination.

Ces engagements réaffirment la volonté du Vietnam de renforcer l’autonomisation des femmes et de garantir leur participation pleine et entière aux processus décisionnels, à égalité avec les hommes, dans toutes les sphères de la vie sociale et politique. Il est, en parallèle, essentiel de maintenir cette dynamique en multipliant les alliances et en optimisant le soutien technique, informationnel et financier.

Le pays a accompli des progrès notables en matière d’égalité des sexes et de participation politique des femmes. Toutefois, des efforts soutenus sont indispensables pour lever les obstacles culturels et structurels persistants. En renforçant le cadre législatif, en faisant évoluer les mentalités et en encourageant l’émergence de femmes leaders, le Vietnam pourra concrétiser ses ambitions en matière d’égalité et de développement durable.

Quynh Trang - Dan Thanh/CVN