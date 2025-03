Donner du pouvoir aux femmes pour réaliser l'égalité des sexes

Au Vietnam, les politiques et stratégies du Parti et de l'État soulignent toujours l'importance de promouvoir le rôle essentiel des femmes dans la construction et la défense de la Patrie, d'améliorer leur position et de réaliser l'égalité des sexes dans tous les domaines.

>> Les meilleures tendances cadeaux pour le 8 mars

>> Faciliter l’accès des femmes vietnamiennes aux technologies numériques et à l’IA

>> Les femmes députées exhortées à poursuivre leurs contributions aux activités de l’AN

Le XIIe Congrès du Parti a affirmé : "Améliorer tous les aspects du niveau de vie matériel et spirituel des femmes ; réaliser une égalité des sexes effective, créer des conditions et des opportunités pour que les femmes puissent jouer pleinement leur rôle et assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société".

Photo : VNA/CVN

L'autonomisation des femmes se manifeste sous de nombreuses formes : économique, éducative, culturelle, sociale et politique. Renforcer le pouvoir des femmes et améliorer leur statut dans la société constitue une mesure essentielle pour promouvoir le développement durable et le progrès social. Après plusieurs années d'efforts, la province de Tiên Giang (Sud) a contribué à aider les femmes et les enfants en situation difficile à stabiliser leur vie, à réduire la pression et les risques de violence et d'abus.

Participation active aux questions sociales

En tant qu'organisation politique et sociale représentant les femmes et veillant à protéger leurs droits et intérêts légitimes ainsi que ceux des enfants, l'Union des femmes de la province s’est activement coordonnée avec les départements, agences, associations et le Comité pour la promotion des femmes de la province afin de mettre en œuvre des activités de sensibilisation et de formation visant à améliorer la prise de conscience des membres, des femmes et de la population sur la prévention et la lutte contre la violence domestique ainsi que contre l'exploitation des femmes et des enfants. En particulier, la mise en œuvre du projet "Sensibilisation, éducation, mobilisation, soutien aux femmes pour participer à la résolution des problèmes sociaux liés aux femmes" pour la période 2017-2027 (Projet 938) constitue un axe majeur de ces actions.

Photo : VNA/CVN

Sur la base du contenu et de l'esprit du plan de mise en œuvre du Projet 938, chaque année, le Comité de direction du projet spécifie les orientations en déterminant des thèmes clés, tels que "Sécurité alimentaire" (2018), "Éducation des parents sur la prise en charge et la protection des enfants" (2019-2020) et "Prévention et lutte contre la violence domestique et la violence basée sur le genre" (2021-2022). Dans le cadre de la mise en œuvre du thème "Éducation des parents sur la prise en charge et la protection des enfants", qui inclut la prévention et la lutte contre la violence et l'exploitation des enfants, en particulier l'exploitation sexuelle, l'Union des femmes de la province a intensifié les campagnes de sensibilisation auprès des membres et des femmes. Ils ont organisé 18 festivals et 20 tables rondes consacrés à la prévention de la violence domestique et de l'exploitation des enfants.

Dans le cadre du programme "Un million de cadeaux partagés", l'Union a mobilisé des organisations et des individus pour venir en aide à plus de 6.233 ménages de femmes membres, 8.410 ménages de femmes en situation de précarité, des femmes handicapées, ainsi qu'à 4.296 enfants orphelins ou en difficulté. Cette aide s'est concrétisée par la distribution de produits de première nécessité, de vêtements, de cartes d'assurance santé, de fournitures scolaires et de fonds en espèces, pour un total de près de 11 milliards de dôngs. Par ailleurs, le programme "Mère marraine" a permis de connecter des organisations et des individus pour parrainer 1.209 enfants en situation particulièrement difficile, orphelins en raison de la pandémie de COVID-19 et d'autres causes, avec un total de près de 5,2 milliards de dôngs mobilisés.

Parallèlement, la campagne "Construire une famille 5 sans, 3 propres", qui vise à promouvoir les valeurs d'une famille prospère, progressiste, heureuse et civilisée, constitue un élément central des actions de l'Union. Cette initiative contribue activement à la construction de la nouvelle ruralité et des villes civilisées. Dans ce cadre, l'Union a réalisé 546 projets et activités, mobilisant un total de 50,274 milliards de dôngs, permettant ainsi de protéger l'environnement, d'embellir les paysages des rues de village et des ruelles, et d'améliorer la physionomie des zones urbaines et rurales.

Photo : VNA/CVN

Avec pour thème "Prévention et lutte contre la violence domestique et la violence fondée sur le sexe", l'Union des femmes s’est particulièrement attachée à sensibiliser la population sur ces problématiques. Ils ont organisé 1.794 sessions de formation et d'information sur la prévention et la lutte contre la violence domestique ainsi que sur la diffusion de la Loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique et d'autres lois connexes, réunissant 53.475 participants. Grâce à ces efforts, 100% des responsables de l'Union des femmes et plus de 95% des membres ont été informés des mesures de prévention et de protection mises en place.

L'Union a également assuré un suivi de terrain en étudiant les situations et en apportant un soutien concret aux victimes. Ils ont fourni des conseils et une assistance dans 567 cas de conflits conjugaux et de violences domestiques, avec des résultats positifs. Ils ont également détecté, signalé et soutenu l'intervention des autorités compétentes dans 62 cas de violences et d'abus envers les femmes et les enfants. Par ailleurs, ils ont directement protégé les droits d'une femme et de 10 enfants victimes d'abus sexuels, ainsi que d'un enfant victime de harcèlement sexuel. Deux cas de mariages précoces ont été empêchés, et une assistance juridique a été apportée à une membre de l'Union pour lui permettre d'obtenir la garde de son enfant après son divorce.

Dans le cadre de leur mission, l'Union des femmes a mis en place de nombreux modèles pratiques pour construire des familles heureuses, prévenir la violence, encourager les hommes à partager les responsabilités domestiques et proposer des solutions rapides aux cas de violence et d'abus contre les femmes et les enfants. Parmi ces initiatives figurent le conseil consultatif pour la résolution des problèmes sociaux liés aux femmes, la création de groupes de conseils juridiques, la mise en place de groupes de base pour la diffusion des lois, l'ouverture d'adresses de confiance au sein des communautés, l'établissement de maisons de secours ainsi que le développement de clubs tels que "La famille dit non à la violence".

Renforcer le pouvoir économique des femmes

Photo : VNA/CVN

Les sections de l'Union des femmes du Vietnam dans la province de Tiên Giang accompagnent et soutiennent les femmes dans leur développement économique, créant des conditions favorables pour renforcer leur pouvoir économique, les aider à devenir autonomes et à avoir confiance en l'égalité des sexes au sein de la famille et dans la société.

Ces dernières années, pour accroître les revenus des femmes, améliorer leur qualité de vie et renforcer leur autonomie économique, la section de l’Union des femmes du district de Cai Lậy a guidé et encouragé les femmes à participer à divers modèles de culture d'arbres fruitiers, d'élevage d'animaux et de tourisme communautaire. Concrètement, le modèle de création d’une entreprise de tourisme écologique et d’un homestay sur l'île de Tân Phong, mis en place par Mme Phan Thi My Sau, a remporté la deuxième place au concours "Idées créatives et d'entrepreneuriat des femmes" en 2023. Ce site touristique, d’environ 5.000 m², est un espace propre et aéré, doté d’un verger où les visiteurs peuvent déguster des fruits frais, ainsi que d’un jardin spacieux propice aux jeux en plein air et à l’organisation de petites fêtes telles que des anniversaires, des célébrations de fin d'année ou des moments de détente.

Dans l’optique de renforcer la sensibilisation et de mettre en œuvre efficacement la Stratégie nationale pour l'égalité des sexes sur la période 2021-2030, l’Union des femmes de la province œuvre également à faciliter l’accès des femmes à des sources de financement adaptées. Ces derniers temps, elle a reçu une délégation pour la mise à disposition de prêts aux ménages pauvres et aux autres bénéficiaires des politiques sociales via les banques. Au 30 octobre 2024, les fonds de la Banque des politiques sociales gérés par l'Union des femmes se composent de 902 groupes d'épargne et de prêt, avec 37.593 clients. Le solde des prêts atteint 1.589 milliards de dôngs, soit une augmentation de 123 milliards de dôngs par rapport à 2023.

Photo : VNA/CVN

Au cours des cinq dernières années, le concours "Idées créatives et d'entrepreneuriat des femmes" a permis de stimuler l'esprit d'entrepreneuriat et la créativité des femmes. Il a attiré 1.157 propositions au niveau provincial et a récompensé 57 femmes entrepreneures. Par ailleurs, la section provinciale de l’Union des femmes a sélectionné 63 projets pour concourir au niveau national. Sur ces projets, 17 ont passé la phase préliminaire, 10 ont atteint la finale régionale et l’un d’eux a remporté le prix "Khát vọng" (Aspiration) lors de la finale nationale.

L'autonomisation des femmes doit s’opérer dans tous les aspects de la vie sociale. Avec un niveau d’instruction de plus en plus élevé et une forte aspiration à s’affirmer, les femmes réussissent aujourd’hui dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse de la politique, de l’économie, des sciences et technologies, de la culture, du social ou de la vie familiale. Ces succès confirment leur rôle essentiel dans le développement local.

Grâce à des actions concrètes, l'Union des femmes espère diffuser largement ses messages sur l'égalité des sexes, la prévention de la violence et la protection des femmes et des enfants dans tous les districts, villes et communes. L’objectif est de garantir aux femmes et aux enfants un cadre de vie bienveillant et propice à un développement global.

L'autonomisation des femmes et l'application réelle de l'égalité des sexes contribueront à résoudre de nombreuses problématiques sociales, telles que les inégalités, l'accès à l'éducation et à la santé, la lutte contre les épidémies, la réduction de la pauvreté et du chômage. Toutefois, malgré les avancées, de nombreux défis persistent, nécessitant une mobilisation conjointe de l’ensemble du système politique et de la société.

Hoàng Lan/CVN