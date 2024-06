Salon automobile du Vietnam 2024 sur le thème “Technologie et environnement” prévu en octobre prochain

Le plus grand salon de l'industrie automobile vietnamienne, le Salon automobile du Vietnam 2024, rassemblera de nombreuses grandes marques mondiales, promettant d'apporter de nombreux nouveaux produits et technologies révolutionnaires.

Le Salon automobile du Vietnam 2024 aura lieu du 23 au 27 octobre 2024 au Centre des expositions et des conférences de Saigon. Organisé par l'Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) en collaboration avec le Groupe d'importateurs vietnamiens de voitures (VIVA), le salon aura pour thème “Technologie et environnement” et proposera des expériences diverses et nouvelles pour les passionnés d'automobile.

Photo: VNA/CVN

La nouveauté de l’édition 2024 est que les éléments technologiques seront utilisés de manière optimale pour accroître les expériences des visiteurs, qui participeront à un voyage expérientiel, premier du genre lors du salon, comme l'application de l'IA ou des technologies interactives dans l'espace d'exposition...

En outre, lors du salon aura lieu le séminaire “Électrification des véhicules vers la conversion de l'énergie verte”. Des experts vont discuter pour apporter des perspectives multidimensionnelles sur les tendances et le potentiel de développement de véhicules électriques, afin de réduire les émissions de carbone et protéger l'environnement au Vietnam.

Le Salon automobile du Vietnam 2024 promet d'être un lieu de présentation des dernières tendances technologiques des secteurs de l'automobile et de la moto, des derniers modèles de voitures et aussi un lieu d'expériences multidimensionnelles, offrant un voyage de découverte mémorable aux passionnés d'automobile, a déclaré le chef du sous-comité des communications de la VAMA, Dao Công Quyêt..

Il mettra également l'accent sur les solutions de développement d'une énergie verte et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, démontrant la responsabilité de la VAMA et du VIVA d'accompagner les efforts du Vietnam pour respecter son engagement de ramener ses émissions nettes à zéro d'ici 2050, pris lors de la Conférence COP26", a-t-il souligné.

VNA/CVN