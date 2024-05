Vinfast a déjà enregistré 27.649 commandes pour la VF3

Le 16 mai 2024, VinFast a annoncé avoir reçu 27.649 commandes de son modèle VF3 après seulement 66 heures d'ouverture des commandes, un record sans précédent sur le marché automobile. De plus, il s’agit de commandes fermes qui ne peuvent être ni remboursées ni transférées, affirmant ainsi l’important attrait du modèle, digne d'être considéré comme le "modèle de voiture national" du Vietnam, comme le fut la 2cv en France ou la Coccinelle en Allemagne.

En plus des ventes record, le VF3 est également devenu le mot-clé en tête des classements de tendances et le sujet le plus discuté sur les plateformes de médias sociaux depuis que VinFast a annoncé l’ouverture des commandes.

L'attrait du VF3 vient du prix de seulement 235 millions de dôngs (avec l’offre de location de batterie) et 315 millions de dôngs (achat de la batterie) applicable aux clients qui s'inscrivent à partir de 06h00 le 13 mai jusqu'au 15 mai 2024 minuit. Il s’agit d’un prix d’appel très bas, permettant à de nombreuses personnes de posséder une voiture, améliorant ainsi leur qualité de vie à un coût initial très raisonnable. Cinquante et 70 millions de dôngs suffisent pour le premier acompte, le montant restant peut-être emprunter avec des intérêts s‘élevant à seulement un peu plus de 2 millions de dôngs sur une période de 8 ans.

Outre l'attrait du prix, les ventes record du VinFast VF3 proviennent également des nouvelles méthodes de vente. Pour la première fois au Vietnam, des produits automobiles sont commercialisés sur des plateformes de commerce électronique telles que Shopee et VinID, et les commandes sont notamment ouvertes via 9 streams gérés par 15 influenceurs.

La révolution des méthodes de vente a fait du VF3 le premier modèle de voiture à voir ses commandes en ligne dépassant 50% du nombre total de commandes, marquant le développement exceptionnel du modèle économique O2O (Online-Offline) ainsi que le rôle de pionnier de VinFast sur le marché automobile vietnamien.

Duong Thi Thu Trang, directrice générale du marché VinFast Vietnam, a déclaré : "Le résultat de 27.649 demandes d'achat de voitures après seulement 66 heures est la preuve de la confiance du peuple dans les marques automobiles vietnamiennes. VinFast est extrêmement reconnaissant de l'amour et de l'affection des clients pour la gamme de produits VF3 en particulier et pour la marque VinFast en général. Nous ferons de notre mieux pour en être dignes et espérons continuer à recevoir le soutien et les contributions de chacun dans notre cheminement pour devenir une marque vietnamienne de classe mondiale. J'espère que tous ensemble nous pourrons tous montrer l'esprit fort du Vietnam".

Semblable aux autres modèles de voitures électriques de VinFast, la VF3 bénéficie également de la meilleure garantie d'origine du marché, avec une durée de 7 ans ou 160.000 km pour le véhicule et de 8 ans, kilomètres illimités, pour la batterie. Il est prévu que les premières voitures VinFast VF3 soient remises aux clients à partir d'août 2024 et qu'au moins 20.000 voitures soient livrées cette année.

