Élaborer une stratégie pour promouvoir les exportations de riz

Selon les prévisions des représentants des ministères, des branches, des associations et des entreprises, au cours des prochains mois de 2024, le marché national d'exportation du riz continuera à s’animer et à obtenir des résultats positifs.

Toutefois, les experts recommandent aux entreprises de bien évaluer les besoins des principaux débouchés du Vietnam comme les États-Unis et l'Union européenne (UE) qui sont encore affectés par l'inflation, la hausse du taux de chômage... En outre, il faut profiter des opportunités d'autres pays et régions ; élaborer des plans appropriés pour répondre à l’augmentation attendue de la demande des consommateurs qui devrait se redresser plus clairement au second semestre 2024.

Promouvoir les exploitations vers le marché Asie-Afrique

La région Asie-Afrique est considérée comme un débouché important du riz vietnamien, avec comme principaux marchés les Philippines, l'Indonésie, la Chine, le Ghana, la Côte d'Ivoire.

Nguyen Phuc Nam, directeur adjoint du Département du marché Asie-Afrique (ministère de l'Industrie et du Commerce), a informé que l'Asie-Afrique représentait à elle seule 90% (environ 7,34 millions de tonnes) du total des exportations nationales de riz (8,3 millions de tonnes), pour une valeur de plus de 4,1 milliards de dollars. Au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires des exportations vers cette vaste région a continué de connaître une bonne croissance.

Nguyen Anh Son, directeur du Département du commerce extérieur, a cité un rapport du Département de l'Agriculture des États-Unis, selon lequel, pour la campagne agricole 2023-2024, la production mondiale de riz sera de 515,5 millions de tonnes tandis que la demande de consommation sera de 521,3 millions de tonnes, d'où un manque de 5,8 millions de tonnes.

Par conséquent, les experts affirment que de nombreuses opportunités seront créées pour les exportations vietnamienne vers ce marché et que les prix du riz vietnamien à l'exportation continueront d'être favorables car les principaux pays producteurs et exportateur prévoient une baisse de leur production en raison de l’impact d’El Niño.

Stratégie pour les marchés européen et américain

Selon Ta Hoang Linh, directeur du Département du marché Europe-Amérique, bien que cette région ne soit pas un marché clé, elle reste encore un marché potentiel. En particulier, l'UE est un marché qui offre une grande marge de croissance aux exportations du Vietnam, car sa demande annuelle atteint environ 3 à 4 millions de tonnes alors que les exportations vietnamiennes vers l'UE ne représentent qu'une très faible part de marché, d'environ 3,1 %.

Selon un rapport du Département du marché Europe-Amérique, au cours des trois premiers mois de 2024, les exportations du Vietnam vers ce marché ont considérablement augmenté, atteignant plus de 181 000 tonnes, pour une valeur de 135,9 millions de dollars, soit une augmentation de 218,3 % sur un an. Cette augmentation soudaine est due au fait qu'au premier trimestre, les exportations vers Cuba ont atteint 82,9 millions de dollars, en hausse de 492,1% par rapport à la même période 2023, ce qui représente 61% des exportations totales de riz vers la région Amérique-Europe.

Cependant, M. Linh a déclaré que l’Amérique-Europe était un marché très strict et exigeant, notamment pour les produits agro-alimentaires destinés à la consommation humaine. En particulier, les marchés comme les États-Unis ou l'UE disposent de nombreuses réglementations et normes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaires, de résidus de pesticides, d'engrais, de normes sociales.

Ces normes sont régulièrement mises à jour, devenant plus compliquées et plus strictes, exigeant des entreprises exportatrices de suivre de près la situation et de bien saisir les informations, les politiques et les réglementations du marché. Un obstacle majeur aux exportations de riz du Vietnam en raison de coûts de production plus élevés pour se conformer aux normes, qui entraînent une baisse de la compétitivité.

