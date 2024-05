Opportunité pour les start-up d'accéder aux Fonds d’investissement internationaux

Le "Danang Venture and Angel Summit 2024" (DAVAS 2024) a débuté vendredi 31 mai dans la ville de Dà Nang (Centre), dans le but de créer une opportunité pour les projets de start-up d'accéder aux investisseurs et aux Fonds d'investissement.

Organisé pour la première fois dans la ville, l'événement de deux jours rassemble environ dix grands Fonds d'investissement nationaux et étrangers, dont Quest Ventures, Do Ventures, TheVentures, TRIVE Singapore, BK Fund et FundGo, ainsi qu'une trentaine de projets et d'entreprises de démarrage.

Selon le directeur adjoint du Service municipal des sciences et des technologies, Duong Hoàng Van Ban, Dà Nang avait travaillé dur ces dernières années pour développer l'écosystème local des startups et de l'innovation. La ville est en train de collaborer avec le ministère des Sciences et des Technologies pour créer le Centre national de soutien aux startups d'innovation sur son sol.

Dà Nang espère attirer de nombreuses grandes entreprises, fonds d'investissement, investisseurs providentiels, experts et scientifiques pour accompagner les startups innovantes, a-t-il ajouté.

Les activités du DAVAS 2024 comprennent la levée de capitaux pour des projets et des entreprises de démarrage, la mise en relation d'investisseurs et de start-ups, l'organisation de trois forums d'investissement sur les start-ups et l'innovation, la signature d'un accord de coopération entre le département municipal des sciences et technologies et KILSA Global et le lancement d'un espace de coopération en matière d'innovation de Quest Ventures à Dà Nang.

