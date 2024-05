Les FTA créent à la fois des opportunités et des défis pour l'industrie automobile du pays

Nguyên Anh Tuyêt, représentante de l'Association des constructeurs automobiles vietnamiens (VAMA), a déclaré que le pays avait participé et signé 17 FTA, dont beaucoup incluent des engagements liés aux unités entièrement construites (CBU) et des feuilles de route pour réduire les droits d'importation sur les véhicules automobiles de CBU à 0%.

Elle a cité comme exemples typiques l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA), le FTA Royaume-Uni - Vietnam, le FTA UE - Vietnam (EVFTA) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

"C'est une énorme opportunité pour le marché automobile de diversifier ses produits et d'offrir plus de choix aux consommateurs vietnamiens", a déclaré Nguyên Anh Tuyêt.

Elle a ajouté que juste après que le Vietnam s'est engagé à abolir les droits d'importation et d'exportation sur les marchandises en provenance des pays de l'ASEAN, de nombreux produits fabriqués dans le pays sont incapables de rivaliser avec leurs concurrents de pays de la région tels que la Thaïlande ou l'Indonésie.

Dans le cadre de l'EVFTA, a poursuivi Anh Tuyêt, les droits de douane sur les CBU importés de l'UE diminueront d'environ 6,4% par an sur 10 ans. En 2024, il s’élève à 38,1% et devrait descendre à 0% en 2030.

Cela exerce également une pression accrue sur les constructeurs automobiles vietnamiens lorsqu'ils cherchent des moyens de maintenir leur production et leurs parts de marché dans les segments dans lesquels ils sont présents, a déclaré le représentant de la VAMA.

Lê Huy Khôi, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de stratégie et de politique pour l'industrie et le commerce relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré qu'avec des engagements assez forts sur les automobiles, les composants et les pièces de rechange, en particulier ceux liés aux droits de douane, les FTA auront un fort impact sur l'industrie automobile vietnamienne.

En conséquence, il y aura davantage de possibilités d'importer des voitures, des pièces détachées et des composants de qualité et de haute technologie en provenance de l'UE à des prix inférieurs, contribuant ainsi à réduire les coûts de production et à accroître la compétitivité des véhicules.

En outre, le Vietnam a la possibilité d’exporter des pièces détachées et des composants pour automobiles et motos qu’il peut produire. Elle peut également devenir un partenaire d'investissement ou un fournisseur de composants pour les investisseurs européens qui cherchent à exploiter les marchés locaux et régionaux, a-t-il ajouté.

Cependant, Lê Huy Khôi a également souligné certains défis auxquels l'industrie sera confrontée, tels que les normes élevées et la distance géographique du marché de l'UE, ce qui rend difficile l'optimisation des opportunités d'exportation si les entreprises ne sont pas capables de s'engager dans les chaînes d'approvisionnement ou manquent de compétitivité.

Par conséquent, les constructeurs automobiles vietnamiens doivent étudier attentivement les engagements de l'EVFTA, se préparer à tirer parti des opportunités de cet accord et rester prêts à affronter la concurrence future lorsque la feuille de route de protection tarifaire prendra fin, a-t-il noté.

Selon la VAMA, les ventes de voitures ont suivi une tendance à la baisse au cours des quatre premiers mois de cette année. Au cours de la période, les membres de la VAMA ont vendu 82.515 unités, en baisse de 11% par rapport à 2023.

Parmi eux, le nombre de voitures particulières vendues a diminué de 14% tandis que les véhicules utilitaires et spéciaux ont respectivement baissé de 3% et 28%, selon les statistiques.

