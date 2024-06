Le PM demande des moyens pour la construction de la ligne d'électricité circuit-3 de 500 kV

>> Le Premier ministre demande l'accélération d'un projet de ligne d'électricité de 500 kV

>> Un vice-Premier ministre examine sur le terrain des projets autoroutiers et électriques

>> Le PM insiste sur une progression plus rapide de la ligne de 500 kV du circuit 3

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La dépêche du chef du gouvernement a été envoyée aux secrétaires des Comités du Parti et aux présidents des Comités populaires des provinces de Quang Binh, Hà Tinh, Nghê An et Thanh Hóa (au Centre), ainsi qu’à Ninh Binh, Nam Dinh, Thái Binh, Hai Duong et Hung Yên (au Nord).

Le texte a également été envoyé au premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh, ainsi qu’aux présidents et directeurs généraux du groupe Électricité du Vietnam (EVN) et de la Compagnie générale nationale de transmission d’électricité (EVN-NPT)

Selon cette dépêche, cette ligne d’électricité est l’un des projets d’importance nationale pour assurer la sécurité énergétique nationale, contribuant ainsi à améliorer la capacité de transport du système électrique national et assurer l’approvisionnement en électricité du Nord pendant la période de pointe de 2024 et au-delà.

Photo : VNA/CVN

Pour garantir l’achèvement du projet avant le 30 juin prochain, EVN et EVN-NPT ont déployé près de 10.000 personnes travaillant 24 heures sur 24 dans les neuf provinces traversées par cette ligne.

Afin d’accélérer davantage l’avancement et de mieux garantir les conditions de vie et de travail des travailleurs, le chef du gouvernement a demandé aux autorités locales et aux agences concernées de mobiliser les ressources disponibles, d’apporter un soutien maximal et de créer toutes les conditions nécessaires pour les investisseurs, les entrepreneurs et les entreprises de construction…

EVN et EVN-NPT doivent diriger leurs forces pour réaliser le projet de manière scientifique et efficace, procéder fréquemment des examens et des supervisions pour garantir l’avancement et la qualité de l’ouvrage, se coordonner avec les administrations locales et la police pour garantir la sécurité du travail et l’hygiène de l’environnement, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN