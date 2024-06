Dông Nai

Le projet d’aéroport de Long Thành bénéficie d’un crédit de 1,8 milliard d'USD



Le crédit comprend un milliard d'USD de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), 450 milliards d'USD de la Banque commerciale par actions de l’industrie et du commerce du Vietnam (VietinBank) et 350 millions d'USD de la Banque commerciale par actions de l’investissement et du développement du Vietnam (BIDV).

L’aéroport, d’une capacité totale de 100 millions de passagers et de 5 millions de tonnes de fret par an, représente un investissement total de 336,63 billions de dôngs (13,71 milliards d'USD). Il pourra accueillir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de marchandises par an après l’achèvement de sa première phase en 2026.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

S’adressant à l’événement, le chef du gouvernement a souligné que le projet d’aéroport international de Long Thành est important pour le développement socio-économique de la région économique clé du Sud, du secteur aéronautique du Vietnam et du développement du pays dans son ensemble dans les années à venir.

Il a salué les efforts des trois banques commerciales ainsi que la coordination de la Banque d’État du Vietnam pour arranger rapidement un grand crédit pour le projet, garantissant ainsi les progrès du projet.

VNA/CVN