Cà Mau envisage de devenir le plus grand centre de la filière crevetticole du Vietnam

La province la plus méridionale de Cà Mau a récemment approuvé un plan de développement de la filière crevetticole pour 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, visant à en faire la plus grande du delta du Mékong et du Vietnam.

Le Comité populaire provincial a fait savoir que dans ce plan, des modèles de production appropriés appliquant une technologie de pointe seront promus pour améliorer la productivité, la production et la qualité, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité des produits à base de crevettes, à s’adapter au changement climatique et à protéger l’environnement au profit des agriculteurs, des entreprises, et l’économie.

Cà Mau envisage d’exporter 1,4 milliard d'USD de crevettes d’ici 2025, environ 1,65 milliard d'USD d’ici 2030 et 6 milliards d'USD d’ici 2050. Quelque 20.000 milliards de dôngs (plus de 785 millions d'USD) seront nécessaires pour développer cette filière d’ici 2030.

Le plan comprend également des critères détaillés pour sélectionner des zones adaptées à chaque forme d’élevage afin de développer durablement l’industrie crevettière.

En outre, Cà Mau a élaboré un plan visant à améliorer la capacité de traitement des eaux en stimulant l’application des technologies modernes dans le but d’augmenter le volume de produits transformés à 176.000 tonnes d’ici 2030.

Il est notamment prévu de restructurer les produits aquatiques pour augmenter la proportion de ceux à valeur ajoutée à 75-80% et réduire la part des produits semi-transformés à moins de 20-25%.

La province maintiendra les marchés traditionnels et en explorera de nouveaux et potentiels. L’objectif est que d’ici 2030, les ventes vers l’UE représenteront environ 17% de son chiffre d’affaires à l’exportation de produits aquatiques, contre 20% pour le Japon, 20% pour les États-Unis et 43% pour la Chine et d’autres marchés.

La crevette est un élément de base du secteur de la pêche ainsi que de l’agriculture du pays depuis de nombreuses années. Chaque année, il génère près de 4 milliards d'USD d'exportations vers l’étranger et contribue à environ 45 à 50% des exportations totales de produits aquatiques.

Le Vietnam est actuellement l’un des quatre plus grands producteurs de crevettes au monde, avec l’Équateur, l’Inde et l’Indonésie. Cà Mau possède la plus grande zone d’élevage de crevettes - environ 280.000 ha, par rapport à sa superficie aquacole totale de 303.000 ha, et une production estimée à 243.000 tonnes.

