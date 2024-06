Les paiements dématérialisés en plein essor

>> Le paiement sans numéraire se développe rapidement au Vietnam

La Banque d’État du Vietnam (BEV) s’est fixé pour objectif de faire en sorte que les paiements sans numéraire représentent la moitié de toutes les transactions d’ici 2025. Elle accordera la priorité à la mise en place d’une infrastructure de paiement plus complète, accessible et sécurisée à travers le pays pour faire du paiement numérique le mode de transactions préféré.

Photo : CTV/CVN

Selon un rapport de la BEV, plus de 75% des adultes à travers le pays ont actuellement un compte bancaire. Au cours des quatre premiers mois de 2024, les transactions électroniques interbancaires ont augmenté de 52,8% en glissement annuel en termes de volume. Le paiement par code QR a connu la croissance la plus impressionnante, avec une augmentation de 161% en quantité et de 36% en valeur. Les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques ont continué de baisser, diminuant de 3,5% en quantité et de 5,5% en valeur.

Chiffres parlants

En janvier 2024, les transactions dématérialisées ont augmenté de 63,3% en volume et de 41,45% en valeur sur un an, selon la BEV. Les transactions bancaires en ligne ont bondi de 57,85% en volume et de 32,43% en valeur, tandis que les transactions bancaires via les téléphones mobiles ont augmenté de 68,54% en volume et de 41,12 % en valeur. Notamment, les paiements par code QR ont grimpé de 892,95% en volume et de 1.062% en valeur. Parallèlement, le montant et la valeur des transactions aux points de vente (POS) ont augmenté respectivement de 16,87% et 13,65%. En revanche, les chiffres des retraits via les distributeurs automatiques de billets ont diminué respectivement de 15,14% et 18,76%.

Ces résultats illustrent une nette tendance de la transition du paiement en espèces vers le paiement numérique. En faveur de la numérisation des opérations bancaires, la Banque centrale a encouragé les établissements de crédit à mettre en œuvre la transformation numérique et à collaborer avec divers secteurs pour développer et étendre l’écosystème numérique, qui se concentre sur des offres de produits et de services centrées sur le client avec des expériences de transactions transparentes et personnalisées.

Thê Linh/CVN