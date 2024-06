Le secteur gazo-pétrolier accélère ses investissements et sa production

Dans un contexte de tensions géopolitiques grandissantes dans les principaux centres énergétiques du monde, le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (Petrovietnam - PVN) et ses unités membres continuent de s'aligner sur leurs objectifs de gestion, se concentrant sur la résolution des difficultés afin de stimuler leur production et d'améliorer l'efficacité de leurs activités.

Les indicateurs de production et de finance du PVN au cours des premiers mois de l'année ont tous dépassé les objectifs, aidant ainsi à stabiliser le marché et constituant une contribution importante au développement socio-économique du pays.

Défis



En 2024, la Société d'exploration et de production pétrolière (PVEP) est confrontée à de nombreuses difficultés car la situation mondiale devrait devenir de plus en plus complexe, en raison d'une concurrence stratégique accrue entre les grandes puissances, de la poursuite des conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza, du risque latent de rupture de la chaîne d'approvisionnement suite aux conflits dans la région de la mer Rouge. S'y ajoutent les réductions importantes et continues de la production pétrolière de l'OPEP+ (Organisation des pays exportateurs de pétrole - OPEP - et alliés), ainsi que la baisse des réserves de carburant des États-Unis. Tout cela a un impact sur les prix du pétrole et l'approvisionnement du marché mondial et national.

De plus, la PVEP est confrontée à des problèmes internes tels que l'absence de nouveaux projets, le déclin naturel de la production des gisements en exploitation de 10 à 15%, l'obsolescence du système d'équipement minier et les procédures d'investissement en cours d'amélioration.

Face à cette situation, la PVEP est déterminée à mettre en place de nouvelles dynamiques pour atteindre ses objectifs.

Ainsi, au cours des deux premiers mois de l'année, la PVEP a assuré une production et des activités commerciales stables et sûres, sans accident ni incident. La production d'équivalent pétrole a atteint 0,58 million de tonnes, soit 108% du plan. Les recettes totales se sont élevées à 6.228 milliards de dôngs, soit 123% du plan. Et 2.318 milliards de dôngs ont été reversés au budget de l'État.

"En mars, l’unité a continué à maintenir une exploitation stable, à développer ses activités dans les projets miniers aux gisements Dai Hùng phase 3, Dai Hùng Nam, Su Tu Trang (Lion blanc) phase 2B, Cá Voi Xanh (Baleine bleue), Khánh Mỹ - Ðầm Dơi, Kình Ngư Vàng... avec pour objectif de production de 0,29 millions de tonnes d'équivalent pétrole", a affirmé Trân Hông Nam, directeur général de la PVEP.

Proactivité

Face aux difficultés et fluctuations du marché, la Société pétrolière PetroVietnam (PVOIL) a attribué dès le début de l'année des plans d'action à ses unités afin que tout le système soit proactif et prêt à remplir sa mission.

Les entreprises commerciales de carburants se sont empressées de confronter des expériences et de profiter des résultats obtenus tout en menant à bien la gestion et les prévisions du marché, afin de mettre en place des solutions réactives opportunes pour stimuler la production pétrolière à des moments favorables.

Pour améliorer l'efficacité de sa production et de ses activités commerciales, la Société par actions de raffinage et de pétrochimie Binh Son (BSR) a proactivement élaboré des scénarios afin de s’aligner et d’être prête à faire face aux instabilités et aux fluctuations imprévisibles du marché. La raffinerie de pétrole de Dung Quât fonctionne toujours en toute sécurité et de manière stable à une capacité moyenne de 111-112%, ce qui lui a permis d'atteindre et de dépasser tous les objectifs qui lui ont été assignés.

Plus précisément, sa production au cours des deux premiers mois de l'année a atteint plus de 1,25 million de tonnes de produits, avec un chiffre d'affaires de 23.426 milliards de dôngs et des recettes budgétaires de 2.563 milliards. La BSR continue d’étudier l’augmentation de la capacité de l’usine et de ses ateliers, l’expansion du portefeuille de brut, la réduction de la consommation énergétique, la production de quelque cinq nouveaux types de produits et la vente de deux à trois nouveaux produits cette année afin de répondre aux besoins du marché.

Croissance

Selon Lê Manh Hùng, président du conseil d'administration du PVN, celui-ci s'est empressé dès le début de l'année de mettre en œuvre les tâches clés, s’efforçant d’accomplir et de dépasser les missions et objectifs qui lui ont été assignés.

Ainsi, le PVN s’est concentré sur six groupes de tâches prioritaires dont la restructuration en harmonie avec la modernisation des systèmes de gestion et de contrôle des risques du groupe, le renforcement de la recherche scientifique et de la transformation numérique, la mise en œuvre de grands projets, la poursuite du perfectionnement du système de mécanismes et de politiques de développement du groupe...

D'après Lê Manh Hùng, tous les indicateurs financiers du groupe ont dépassé le plan de 16 à 26%. Plus précisément, les recettes totales ont atteint 145.400 milliards de dôngs, dépassant de 26% le plan et en croissance de 16% par rapport à la même période de l’année précédente. La contribution budgétaire s'est élevée à 20.100 milliards de dôngs, dépassant de 16% le plan et en hausse de 3,0%. En particulier, la valeur des investissements du groupe a, quant à elle, augmenté de 58,6% par rapport à la même période de 2023.

Selon les prévisions, le PVN continuera à faire face à de nombreuses difficultés en 2024, année qui verra la situation mondiale et le marché devenir de plus en plus complexes et imprévisibles, ce qui aura un impact négatif sur ses activités.

Afin que le PVN atteigne ses objectifs de production, Lê Manh Hùng estime que ses unités doivent s’assurer les objectifs de croissance en renouvelant les leviers existants et en en ajoutant de nouveaux. Il s'agit de se concentrer sur une bonne gestion de la trésorerie et de l’efficacité de l’utilisation du capital pour la production, le commerce et l'investissement.

Par ailleurs, il est nécessaire de mettre régulièrement à jour et d'anticiper les variations des prix du pétrole brut et de ses produits dérivés afin d’élaborer des scénarios commerciaux et de réponse appropriées et opportunes. Sans oublier la transformation numérique, les applications technologiques, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, en vue d'un développement stable et durable des entreprises.

