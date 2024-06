La production verte apporte des avantages aux entreprises

Dans le contexte d'urbanisation et d'industrialisation rapides, l'application de la production verte apporte des avantages aux entreprises, a déclaré Nguyên Tùng Lâm, directeur adjoint de l'Institut vietnamien de productivité, relevant de la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité (STAMEQ).

L'application verte permet de minimiser les déchets dans la production et les activités commerciales, de réduire les coûts de fabrication, créant ainsi des produits et services respectueux de l'environnement et développant des entreprises responsables, a expliqué Nguyên Tùng Lâm.

Programme pilote

Depuis 1998, le Centre de productivité du Vietnam (aujourd'hui l'Institut vietnamien de productivité - VNPI) mène un programme pilote de productivité verte à travers des projets parrainés par l'Organisation asiatique de productivité (APO).

Le point culminant du programme est la mise en œuvre de modèles communautaires de productivité verte dans 20 provinces et villes à travers le pays, principalement dans les secteurs de l’agriculture et des services. Il explique aux habitants et aux entreprises le concept de productivité verte ainsi que l’approche et l’utilisation d’outils pour analyser et évaluer les questions afin de donner la priorité.

Le Vietnam a mis en œuvre des groupes de solutions et d’outils dans la communauté plutôt que dans le secteur des entreprises manufacturières comme d’habitude, a-t-il fait savoir, ajoutant que l’application réussie dans la communauté est très appréciée par l’APO et ses membres.

Grâce à ce programme, la qualité de vie des populations et les conditions environnementales ont été considérablement améliorées grâce à la mise en œuvre d’une série de solutions de production verte telles que l’application de la technologie du biogaz et la construction de stations d’approvisionnement en eau centralisées pour garantir l’approvisionnement en eau propre de la population locale, ainsi que l’application de techniques de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) pour réduire la quantité de pesticides et d’engrais chimiques.

Multiples avantages

Le programme de productivité verte affirme également son avantage dans les solutions de protection de l’environnement et de développement communautaire telles que la culture de champignons, l’élevage de vers ou les modèles de cuisine économes en énergie.

En outre, l’application de la productivité verte a apporté des avantages pratiques à de nombreuses entreprises. Par exemple, les solutions de productivité verte a aidé Hiep Thanh Paper JSC à réduire la quantité moyenne de déchets de papier entrant de 4% et à économiser de l’énergie chaque mois. Hung Hau Fruit and Vegetarian Co. Ltd a réduit sa consommation d’eau et d’électricité de 15%, ses coûts de traitement des déchets jusqu’à 10% et le temps de travail des travailleurs à chaque étape de 16,67%.

Cependant, les experts estiment que le respect des critères de productivité verte dans le secteur des entreprises est encore limité.

Selon le Professeur associé-Docteur Vu Hoàng Nam, chef du Département de gestion scientifique de l’Université du commerce extérieur, les modèles de productivité verte ont été appliqués dans de nombreux projets et entreprises, mais principalement dans les projets de grande taille. Parallèlement, la majorité des entreprises vietnamiennes sont des petites et moyennes entreprises. Il est donc nécessaire de renforcer la communication sur la productivité verte dans les entreprises.

Solutions de gestion

Au Vietnam, des critères juridiques sur la productivité verte ont été intégrés dans les systèmes de gestion, tels que le système de gestion environnementale ISO 14000, le système de gestion de l’énergie ISO 50001, les solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement verte, le modèle de pratiques agricoles mondiales, les outils de statistiques et de gestion de la qualité 5S et 3R.

Le Professeur associé-Docteur Phan Chi Anh, directeur du Centre d’études en administration des affaires de l’Université d’économie et de commerce - relevant de l’Université nationale de Hanoï, a déclaré qu’il était temps de rendre obligatoire la productivité verte.

Dans la Décision N°1322/QD-TTg du 31 août 2020 approuvant le Programme national d’accompagnement des entreprises dans l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits et des biens au cours de la période 2021-2030, le Premier ministre a demandé la recherche et la mise en œuvre de des solutions de productivité verte, tout en aidant les entreprises à appliquer la productivité verte.

En conséquence, l’application de la productivité verte est considérablement encouragée dans le secteur des entreprises, créant des motivations pour que ce secteur participe de plus en plus au programme de productivité verte.

