Le Vietnam parmi les cinq économies à la plus forte croissance en Asie

>> L’économie vietnamienne progresse exactement comme prévu

>> L’économie vietnamienne démontre une résilience remarquable

L’économie vietnamienne a parcouru plus d’un tiers de l’année 2024 et a obtenu des résultats positifs, démontrant une nette dynamique de reprise grâce à la croissance de ses principaux piliers. Cependant, il faut rester prudent, car il subsiste encore des risques extérieurs, qui s’ajoutent à la lente reprise du pouvoir d’achat. Il est donc essentiel de continuer à éliminer les difficultés et les obstacles et à promouvoir une croissance durable.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Office général des statistiques, la production industrielle poursuit sa tendance à la croissance positive. L’indice de production industrielle (Index of Industrial Production - IIP) au cours des quatre premiers mois de 2024 a augmenté de 6% par rapport à la même période de 2023. Ces résultats montrent que l’économie se redresse progressivement de manière plus fluide et plus claire. Dans le même temps, le montant des nouveaux capitaux injectés dans l’économie a également augmenté de manière significative.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, les capitaux d’investissement réalisés ont atteint 20,1% du plan annuel, soit une hausse de 5,9% sur un an. Les investissements directs étrangers (IDE) décaissés se sont élevés à 6,28 milliards d’USD, en hausse de 7,4% en glissement annuel. Ce montant est un facteur d’attraction pour davantage de capitaux d’investissement du secteur privé.

Les ventes au détail totales de biens et les revenus des services aux consommateurs au cours des quatre premiers mois de l’année ont augmenté de 8,5% en variation annuelle, et les revenus des services d’hôtellerie-restauration ont bondi de 15,3%. Les recettes du secteur du tourisme ont, quant à elles, augmenté de 49,3%.

La valeur des exportations de marchandises a atteint 123,64 milliards d’USD en quatre mois, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période en 2023. Actuellement, 21 articles enregistrent un chiffre d’affaires à l’exportation dépassant un milliard d’USD, totalisant 86,4 milliards du chiffre d’affaires à l’exportation. Parmi ces 21 articles, cinq représentent plus de 5 milliards d’USD chacun.

Résultats remarquables

Dans l’ensemble, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 8,4 milliards d’USD, contre 7,66 milliards à la même période de 2023. Ainsi, le secteur des exportations constitue un point positif de l’économie nationale et reste un moteur de croissance important.

Ces chiffres montrent que la plupart des piliers de l’économie vietnamienne ont obtenu des résultats remarquables, contribuant positivement à la croissance, tandis que l’inflation continue d’être efficacement maîtrisée.

Cependant, la réalité révèle également certaines lacunes et limites qui doivent être rapidement identifiées et surmontées. L’économie mondiale est confrontée à l’instabilité, et l’économie américaine, première économie et partenaire important du Vietnam, a ralenti au premier trimestre de 2024, bien en deçà des prévisions précédentes.

L’augmentation du taux de change entre le dông et le dollar américain crée des pressions inflationnistes et peut freiner la croissance économique. Par conséquent, les prévisions économiques intérieures pour le deuxième trimestre indiquent que le processus de reprise se poursuivra, mais qu’il sera lent et qu’il sera difficile de réaliser une percée significative comme souhaité.

L’économie vietnamienne a fait preuve d’une vigueur inattendue au premier trimestre de 2024, enregistrant un taux de croissance du PIB de 5,66%. Cette performance a dépassé les taux de croissance du pays au cours des premiers trimestres de 2020 à 2023, signalant une reprise économique dans un contexte de défis mondiaux. Cette poussée a été motivée par un secteur manufacturier florissant et une résurgence notable du tourisme.

Le Vietnam est l’une des économies qui contribuent largement à la croissance positive de la région Asie-Pacifique, selon le récent rapport sur les perspectives économiques du Fonds monétaire international. Un examen des statistiques des quatre premiers mois de 2024 montre que cette croissance provient de nombreuses sources différentes. Ce qui est particulièrement important, c’est la force interne de l’économie, avec une situation de la production et des affaires des entreprises qui s’améliore continuellement.

Le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a déclaré que cette institution financière était optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam cette année.

Selon les prévisions de la BAD, le Vietnam pourrait figurer dans le groupe des cinq économies à la croissance la plus rapide d’Asie, s’il atteignait un taux de croissance de 6% en 2024 et de 6,2% en 2025. Shantanu Chakraborty a salué les efforts du gouvernement, qui ont abouti à une croissance de 5,66% au premier trimestre. La croissance du Vietnam, a-t-il déclaré, est l’une des meilleures d’Asie, démontrant la résilience de l’économie vietnamienne face aux difficultés et aux défis nationaux et mondiaux.

Le directeur national de la BAD a commenté : “La promotion de l’investissement public améliorera la qualité des projets d’infrastructures, avec un montant de plus de 27 milliards d’USD alloués. Nous prévoyons de décaisser cette somme cette année. Nous apprécions l’objectif de débloquer plus de 95 % du plan d’investissement fixé par le gouvernement”. Il a également souligné que des politiques monétaires, fiscales et d’investissement flexibles seraient essentielles pour soutenir la croissance en 2024.

Shantanu Chakraborty a recommandé au gouvernement de veiller à ce que les investissements publics soient bien orientés, en améliorant encore l’environnement juridique et en mettant en œuvre les réformes politiques nécessaires. Selon lui, les principaux moteurs de la croissance économique dans les mois à venir seront les services, la production, les IDE et la consommation.

Il a conseillé au Vietnam d’attirer davantage d’IDE de qualité dans les infrastructures, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’éolien offshore, des zones économiques, de la logistique et des réseaux routiers. Concernant la consommation, il a déclaré que le pays devrait déployer une politique budgétaire prudente pour stimuler la consommation, par l’effet d’entraînement des investissements publics ou par d’autres outils tels que l’extension des réductions de TVA ou le renforcement de la protection sociale.

Photo : VNA/CVN

Signaux positifs

Selon Andrea Coppola, économiste en chef de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, après avoir connu une période de décélération en 2023, l’économie vietnamienne montre des signes de reprise au premier trimestre de 2024. Les exportations se redressent, la consommation intérieure et les investissements privés sont également en hausse. Les exportations à prix constants devraient augmenter de 3,5% en 2024, reflétant l’amélioration progressive de la demande mondiale.

Pour Suan Teck Kin, responsable de la recherche à United Overseas Bank Limited (UOB) et directeur exécutif de l’économie mondiale et de la recherche sur les marchés, a estimé que le secteur manufacturier et le commerce international montraient des signes de reprise. ”Nous nous attendons à ce que le rythme de croissance de l’économie vietnamienne soit soutenu, en particulier au second semestre dans le contexte où la reprise dans le secteur des semi-conducteurs est plus ferme et que les banques centrales commencent à mettre en œuvre des politiques de taux d’intérêt plus appropriées”. L’UOB prévoit que l’économie vietnamienne connaîtra une croissance de 6% cette année, atteignant l’objectif fixé à 6-6,5%. L’inflation est projetée à 3,8%.

Thê Linh/CVN