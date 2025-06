La réorganisation administrative, opportunité en or pour le tourisme

La réorganisation des unités administratives en cours au Vietnam ne se limite pas à une simple réforme structurelle. Pour le secteur du tourisme, elle représente une occasion unique de redéfinir ses produits, de créer des synergies interrégionales et de renforcer sa présence sur la scène nationale et internationale.

Selon Pham Hai Quynh, expert en tourisme communautaire, ce nouvel espace créé par les fusions administratives est la clé pour développer des produits touristiques durables et uniques. La connexion entre les paysages grandioses de Hà Giang et le patrimoine révolutionnaire de Tuyên Quang pourrait donner naissance à des circuits particulièrement attractifs, explique-t-il.

Photo : VNA/CVN

Dans le même esprit, l’axe reliant Hà Nam, Ninh Binh et Nam Dinh pourrait constituer un "triangle patrimonial" culturel et spirituel majeur. Cette extension de l’espace touristique dans le Nord offre une opportunité de créer un pôle de développement à la fois national et, potentiellement, international.

Cependant, cette ambition se heurte à des défis de taille. De nombreux experts soulignent la nécessité d'une coordination rigoureuse en matière de planification, de promotion et d’investissement. Une des principales préoccupations est que certains sites emblématiques risquent de "disparaître" après la fusion, diluant ainsi leur identité touristique.

Le rôle moteur des entreprises

Face à cette inquiétude, Vu Quôc Tri, secrétaire général de l'Association du tourisme du Vietnam, insiste sur le fait que le changement de nom d'une localité ne signifie pas la disparition de la destination. Celle-ci reste présente sur la carte touristique. Le véritable enjeu réside dans le marketing, le repositionnement de la marque et la préservation de son identité.

Partageant cette opinion, Nguyên Châu A, directeur général d'Oxalis Adventure et Oxalis Holiday, affirme que le nom administratif n’a que peu d’impact sur l’attractivité réelle d’une destination. Des marques comme Sơn Đoòng ou Tú Làn, qui jouissent d’une renommée mondiale, transcendent les frontières administratives.

Photo : VNA/CVN

"Le problème ne réside pas dans le nom, mais dans la stratégie de communication et de positionnement. Tant que nous préservons l’identité, la qualité de l’expérience et que nous menons une communication professionnelle, les touristes continueront de venir", insiste-t-il.

La synergie public-privé : clé du succès

Pour transformer cette réorganisation en succès, le rôle du secteur privé est jugé crucial. Le prof. agrégé-docteur Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l'Institut d'économie du Vietnam, estime que des localités comme Hà Nam, Nam Dinh et Ninh Binh pourraient créer un nouveau pôle de croissance en combinant leurs potentiels en tourisme écologique, historique et spirituel.

Le succès de cette transformation reposera donc sur une stratégie à long terme et une collaboration étroite entre les autorités publiques et le secteur privé, capables de transformer les nouvelles lignes administratives en véritables leviers de croissance.

VNA/CVN