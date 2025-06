Hanoï dévoile sa nouvelle offre pour la haute saison touristique

Hanoï a lancé de nouveaux produits touristiques pour répondre à la demande de la haute saison et accroître sa visibilité sur la scène touristique internationale, redoublant d’efforts pour devenir une destination plus créative et riche en expériences.

Photo : Vietnamplus/CVN

Le Service du tourisme de Hanoï a organisé jeudi 26 juin une conférence pour présenter son plan de stimulation touristique 2025, présentant une gamme de nouveaux produits touristiques pendant la haute saison des vacances, autour de la Fête nationale, le 2 septembre.

Selon les données du secteur du tourisme, le nombre de recherches d’hébergement à Hanoï a été multiplié par plus de 44 par rapport à l’année précédente.

S’exprimant lors de l’événement, Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service du tourisme de Hanoï, a déclaré que la ville se concentrait sur le développement de nouveaux produits touristiques, l’expansion des espaces d’expérience et l’intensification des efforts de communication afin d’attirer un afflux massif de visiteurs à l’occasion des célébrations du 80e anniversaire de la révolution d’Août et de la Fête nationale.

Programme "La Cloche de Trân Vu"

Hanoï entre dans une période propice pour augmenter le nombre de visiteurs et la qualité de ses services. Au cours du semestre, la capitale aurait accueilli 15,55 millions de visiteurs, soit une hausse de près de 12% par rapport à la même période l’an dernier. Parmi eux, 3,66 millions étaient des arrivées internationales (en hausse de 21,8%) et environ 11,9 millions étaient des voyageurs nationaux. Le chiffre d’affaires total du tourisme a dépassé 62.000 milliards de dôngs, soit une hausse de près de 15%.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre des Traveler’s Choice Awards, décernés par TripAdvisor, la plus grande plateforme de voyage au monde, en janvier 2025, Hanoï a été classée parmi les 25 destinations les plus appréciées de tous les temps, se classant à la 14e place. La ville s’est également classée 2e parmi les 25 premières destinations culturelles les au monde.

"Nous sommes fiers non seulement des chiffres, mais aussi de la manière dont Hanoï passe d’une destination traditionnelle à une destination plus riche, créative et riche en expériences", a déclaré Trân Trung Hiêu.

Lors de la conférence, le service a annoncé plus de 20 nouvelles offres de tourisme nocturne, dont le programme "La Cloche de Trân Vu" au temple Quan Thanh, un espace spirituel et culturel réinventé pour la soirée, appelé à devenir une expérience phare pour les visiteurs internationaux et locaux.

Par ailleurs, deux itinéraires culturels, "La route du patrimoine de Nam Thang Long" et "Chemin des érudits", dont le lancement est prévu en août, emmèneront les visiteurs à travers des sites historiques, des temples et des villages anciens liés à l’héritage éducatif et culturel de Hanoï.

Le responsable les a décrits comme une "fusion entre richesse du patrimoine et expérience moderne", reflétant l’approche unique de Hanoï en matière d’innovation touristique. Parmi les autres propositions créatives figurent la nostalgique "Route de l’ère des subventions" qui traverse la rue Truc Bach, un ancien wagon et un espace aménagé baptisé "Patrimoine dring dring" ; ainsi qu’une visite immersive du village de phytothérapie traditionnelle du peuple Dao à Ba Vi. Ces deux activités visent à créer de nouveaux points de rencontre culturellement distincts dans la capitale.

Il a également souligné que le programme de stimulation touristique de cette année exploitera les atouts de Hanoï en matière de transport pour créer de nouveaux corridors touristiques régionaux. Des lignes fluviales le long du fleuve Rouge et de la rivière Duông ont été tracées pour relier Hanoï à Hung Yên, Nam Dinh, Bac Ninh et Hai Duong.

Côté tourisme ferroviaire, la ville lance une série de trains de nuit haut de gamme, dont le train Sjourney, le Flame Tree Express (circuit culinaire Hanoï-Hai Phong) et le train "Cinq portes de la ville" à partir du 19 août.

Dans le domaine de l’aviation, le département a signé un accord de coopération stratégique avec Vietnam Airlines pour la période 2025-2030, visant à promouvoir conjointement le tourisme à Hanoi, à lancer de nouvelles lignes internationales et à coordonner les efforts de marketing à bord.

Zones culturelles et touristiques

Photo : VNA/CVN

"L’espace touristique de Hanoï ne se limite plus au centre-ville. Nous étendons l’expérience aux quartiers périphériques tels que Ba Vi, My Duc et Soc Son, et plus loin dans la région de la capitale. C’est ainsi que nous encourageons les séjours plus longs et les dépenses des visiteurs", a fait savoir Trân Trung Hiêu.

Au-delà des produits et de la promotion, le responsable a également souligné le rôle des nouvelles institutions et de l’urbanisme dans la dynamique de développement touristique de Hanoï. La Loi sur la capitale (amendée) ouvre de nouveaux espaces à la ville pour créer des zones culturelles et touristiques, telles que des centres créatifs, des quartiers commerciaux et culturels, des zones nocturnes et des zones piétonnes élargies.

Plusieurs projets d’envergure, dont l’achèvement est prévu entre 2025 et 2026, contribueront également à remodeler le paysage touristique de la ville. Ils comprennent le Centre national des expositions, le parc Kim Quy à Dông Anh, l’hippodrome de Soc Son, la modernisation des abords du lac Hoàn Kiem et du mausolée du président Hô Chi Minh, ainsi que l’ouverture de nouveaux hôtels de luxe. "Tout cela donnera à Hanoi une nouvelle image du tourisme, plus moderne, plus attrayante, tout en restant ancrée dans l’âme du patrimoine culturel de la ville", a-t-il déclaré.

Lors de la conférence, Nguyên Huu Viêt, directeur adjoint du Centre de promotion du tourisme de Hanoï, relevant du Service du tourisme de Hanoï, a indiqué que la ville intensifierait le marketing de ses destinations grâce à une série d’événements et de festivals emblématiques à fort potentiel expérientiel.

VNA/CVN