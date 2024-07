Hô Chi Minh-Ville

Plus de 100 plats du Sud présentés au Festival culinaire "Goûts du Sud"

Photo : VNA/CVN

Durant quatre jours, les visiteurs ont l’occasion de déguster une diversité de spécialités de la région telles que le bun mam miên Tây (nouilles à la sauce de poisson et à autres condiments et ingrédients : viande, poisson, aubergine et citronnelle), le hu tiu Sa Dec (nouilles Sa Dec), le banh xeo rau rung (crêpe frite vietnamienne aux légumes de la forêt) et chè bà Ba (un dessert populaire et succulent).

Ils peuvent également découvrir les produits traditionnels du territoire sillonné par de nombreuses rivières, participer à des activités culturelles et assister à des spectacles artistiques lors du festival qui a attiré un grand nombre d'hôtels et de restaurants.

Hoàng Van Ba, directeur général de la Compagnie par actions des services touristiques Phu Tho, chef du comité d'organisation du festival, a déclaré que ce festival serait organisé périodiquement pour créer un espace culinaire typique et en reliant les acteurs des secteurs culinaire et touristique de Hô Chi Minh -Ville et des localités du Sud.

VNA/CVN