Crevettes sautées à la sauce au tamarin

Découvrez la recette des crevettes sautées à la sauce aigre-douce au tamarin, un plat savoureux et coloré qui ravira vos papilles ! Ces crevettes tendres et parfumées, accompagnées d’une sauce au tamarin délicieusement acidulée sont faciles à cuisiner. Suivez nos instructions étape par étape pour préparer ce plat en un rien de temps et épatez vos convives avec cette explosion de saveurs.

>> Chou farci à la viande

>> Canard sauté à l’ananas

>> Croquettes croustillantes de poulet à la vietnamienne

Pour 3 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

- 500 g de crevettes fraîches

- 1 bouteille de sauce au tamarin

- 4-5 gousses d’ail

- 1 piment

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), poivre noir, sauce soja, sauce d’huître, huile de roucou (bixa orellana)

Préparation

- Frotter les crevettes avec du gros sel, puis les rincer. Vous pouvez retirer la tête et la carapace des crevettes, en en laissant un peu à la queue pour une meilleure présentation.

- Retirer le fil noir le long du dos des crevettes (tube digestif). Rincer à nouveau et laisser égoutter.

- Une fois les crevettes égouttées, les faire mariner avec 1/2 cuillère à café (c.à.c) de poudre d’assaisonnement, 1/2 c.à.c de nuoc mam et 1/2 c.à.c de poivre noir moulu. Mélanger et laisser mariner pendant 15 minutes.

- Pendant ce temps, éplucher et hacher l’ail. Laver et hacher finement le piment. Si vous n’aimez pas les plats épicés, vous pouvez omettre le piment.

- Pour la sauce au tamarin, vous pouvez l’acheter dans les supermarchés ou les épiceries asiatiques.

- Si vous préférez utiliser du tamarin frais, procédez comme suit : gratter la peau du tamarin, le rincer et l’écraser à l’aide d’une cuillère. Mélanger avec de l’eau chaude et filtrer pour obtenir le jus de tamarin.

Cuisson

- Verser de l’huile dans une poêle et ajouter la majeure partie de l’ail haché. Faire revenir à feu doux jusqu’à ce que l’ail soit légèrement doré. Le retirer et réserver. Garder un peu d’huile dans la poêle (environ 3 c.à.s) pour faire sauter les crevettes.

- Ajouter le reste de l’ail haché dans la poêle et le faire revenir. Ajouter ensuite les crevettes et les faire sauter (à doux feu pour qu’elles restent fermes et ne rendent pas trop d’eau) jusqu’à ce qu’elles soient cuites.

- Une fois les crevettes cuites et légèrement orangées, baisser le feu et assaisonner comme suit :

+ 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce d’huître

+ 1/2 c.à.s de nuoc mam

+ 5,5 c.à.s de jus de tamarin

+ 1 c.à.s d’huile de roucou (pour donner une belle couleur au plat)

- Ajuster l’assaisonnement selon votre goût. Noter que le plat doit être légèrement acide.

- Continuer à faire sauter les crevettes jusqu’à ce qu’elles soient bien cuites et que la sauce soit épaisse et brillante. Ajouter le piment haché et la moitié de l’ail frit, puis saupoudrer de poivre noir moulu. Remuer pendant environ 10 secondes avant d’éteindre le feu.

- Servir les crevettes sautées à la sauce aigre-douce au tamarin sur un plat, garnir du reste de l’ail frit et déguster chaud avec du riz.

Conseils

- Optez pour des crevettes fraîches et vivantes. Si elles sont congelées, choisissez des crevettes intactes à la carapace brillante. Appuyez sur les crevettes pour vérifier leur fermeté.

- Pour cette recette, vous pouvez utiliser différents types de crevettes. Si vous les épluchez, choisissez des crevettes plus grosses, comme les crevettes tigrées.

Si vous gardez la carapace, optez pour des crevettes plus petites à la carapace fine et à la chair ferme, comme les crevettes de rivière, les crevettes grises ou les crevettes roses.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/