Le thé au lotus du lac de l’Ouest, une spécialité subtile de Hanoï

Les termes les plus beaux, les plus élaborés et les plus raffinés sont utilisés par les amateurs pour parler de cette spécialité hanoïenne très fine. Considéré comme “le meilleur thé au monde”, le thé au lotus du lac de l’Ouest résulte d’une fusion parfaite entre la douceur subtile du thé vert et le parfum léger et pur des lotus Bách Diêp (nom scientifique Lotos Momo Botan) du grand lac de la capitale.

Depuis longtemps, il est connu comme extrêmement spécial pour sa très haute qualité : de 1.000 à 1.400 fleurs de lotus fraîches sont nécessaires pour un kilo de thé, et les étapes d’aromatisation sont répétées plusieurs fois pendant 15 à 21 jours pour accentuer le parfum floral des feuilles de thé.

Le métier de parfumer le thé avec le lotus du lac de l’Ouest, perçu par les Hanoïens comme un symbole du mode de vie traditionnel, sera reconnu patrimoine culturel immatériel national.

Texte et photos : Khánh Hòa - Phuong Nga/VNA/CVN