Saigontourist : croissance impressionnante au 1er semestre

Le groupe Saigontourist a obtenu des résultats satisfaisants au cours des six premiers mois de 2024. Il a accueilli et servi plus de 923.000 visiteurs, une augmentation de 12,8% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le chiffre d’affaires total de Saigontourist a atteint plus de 7.770 milliards de dôngs, en hausse de 6,2% en rythme annuel. Le bénéfice brut s’est élevé à 1.936 milliards de dôngs, en augmentation de 7,4%.

Le groupe a tenu une réunion le 28 juin à l’hôtel Majestic Saigon pour rendre compte des résultats commerciaux des six premiers mois de l’année et proposer un plan pour les six mois restants de l’année.

Les résultats commerciaux de Saigontourist au 1er semestre montrent des améliorations sur tous les indicateurs clés tels que nombre de visiteurs, revenus et bénéfices.

Une croissance a été enregistrée dans tous les types de services aux entreprises comme l’hébergement, les voyages, la restauration, les divertissements et les conférences. L’efficacité opérationnelle a été renforcée grâce à une augmentation des revenus et à un contrôle efficace des dépenses.

L’objectif du groupe pour cette année est de servir plus de 2 millions de visiteurs, de réaliser un chiffre d’affaires total de plus de 16.500 milliards de dôngs, un bénéfice brut de 4.330 milliards, et de reverser 3.450 milliards à l’État.

Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist, a indiqué que les six derniers mois de l’année constituaient la haute saison, et que la compagnie continuait de développer de manière proactive des scénarios commerciaux pour s’adapter rapidement et avec flexibilité aux évolutions du marché. Il a également demandé aux unités de se concentrer sur le développement de nouveaux produits et services répondant aux besoins des clients et aux tendances du marché ; de prioriser les gammes de produits verts et le développement durable afin d’atteindre l’objectif de croissance de plus de 14% par rapport à 2023, dans un contexte où le marché reste encore morose en termes de pouvoir d’achat.

Pendant le Nouvel An lunaire 2024, Saigontourist a organisé la 21e édition de la Rue des fleurs de Nguyên Huê qui a attiré 1,2 million de visiteurs et a reçu de nombreux éloges de la part de millions d’habitants et de touristes.

Du 28 au 31 mars dernier, le voyagiste a également organisé avec succès la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2024, attirant plus de 60.000 visiteurs nationaux et étrangers ainsi que des Vietnamiens d’outre-mer. Plus de 400 rapports et articles ont été publiés, ainsi que plus de 150.000 mises à jour sur les réseaux sociaux. La Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2024 a été incluse dans la liste des festivals culinaires uniques au monde par les prestigieux World Culinary Awards. En 2023, cet événement avait reçu deux prix : “Meilleure fête culinaire d’Asie” et “Meilleure fête culinaire du monde 2023”.

Coopération stratégique

Saigontourist continue de mettre en œuvre des programmes visant à relier les régions touristiques et à coopérer avec les collectivités locales. Ainsi, le voyagiste a conclu le 16 avril dernier un accord de coopération stratégique pour la période 2024-2029 avec le Comité populaire de la province de Bên Tre (Sud).

Un autre événement marquant pour Saigontourist a été le lancement officiel, fin février, de plusieurs activités en partenariat avec l’Association d’amitié Vietnam - Japon. À cette occasion, le voyagiste a mis en place un programme de promotion spécial comprenant de nombreux avantages et services attrayants pour les touristes et résidents japonais.

Les six premiers mois ont également permis de souligner le rôle crucial de Saigontourist en tant que pionnier dans la participation, le parrainage et le soutien aux grands événements à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et dans de nombreuses autres localités.

En ce qui concerne la promotion internationale, Saigontourist et Vietnam Airlines ont organisé des événements de promotion du tourisme vietnamien en Europe au premier trimestre. En avril dernier, ces deux entreprises ont lancé un programme visant à promouvoir les destinations vietnamiennes sur le marché chinois dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de l’ouverture de la ligne aérienne Vietnam - Chine. De plus, un accord de coopération d’une valeur de 150 millions d’USD sur les cinq prochaines années a été signé pour générer des revenus supplémentaires.

Pour offrir de nombreux avantages à ses clients, Saigontourist lance chaque trimestre des programmes de promotion et de relance à grande échelle. De plus, l’entreprise continue de prendre soin de ses employés en déployant des programmes complets de formation et de développement des ressources humaines, tout en promouvant le rôle des clubs professionnels. Chaque club renforce ainsi sa position et sa contribution à travers ses diverses activités.

