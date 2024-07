Binh Dinh organise un festival de délicieux plats de la mer

Un festival de délicieux plats de la mer et une foire des produits OCOP ( One Commune, One Product - A chaque commune son produit) et des villages d'artisanat de Binh Dinh ont lieu du 11 au 15 juillet dans cette province côtière du Centre.

Photo : VNA/CVN

Les événements s’inscrivent dans le cadre du Festival de la quintessence maritime de Binh Dinh 2024 organisé par les Services provinciaux de l'industrie et du commerce, de l'agriculture et du développement rural.

Ils réunissent 55 restaurants, entreprises alimentaires, producteurs de produits OCOP et villages d'artisanat traditionnel à l'intérieur et à l'extérieur de la province, avec plus de 100 stands.

Le point culminant est la démonstration des compétences techniques d’abattage et de filetage du thon du chef japonais Tatsuhiko Itano. À partir de la viande de thon tranchée et filetée, des chefs de Hô Chi Minh-Ville et du Japon créeront des plats délicieux, nutritifs et uniques.

En outre, il y aura un spectacle de préparation de cocktails à base de vin Bau Da - une spécialité de Binh Dinh…

Le directeur adjoint du Service provincial de l'industrie et du commerce, Nguyên Dinh Kha, a déclaré espérer que cet événement contribuerait à promouvoir largement et à créer une marque unique pour le thon de Binh Dinh, et à attirer de plus en plus de touristes dans la province.

VNA/CVN