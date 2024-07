Programme de promotion du tourisme Vietnam - Cambodge

Photo: Saigontourist/CVN

Dans le cadre de l’événement, l’Association cambodgienne du tourisme, la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, le groupe Saigontourist et la Compagnie aérienne nationale cambodgienne Cambodia Angkor Air ont tenu une cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération sur le programme de promotion touristique Vietnam - Cambodge “Deux pays - une destination” et la cérémonie d’ouverture de la route Hanoï - Phnom Penh.

La cérémonie de signature marque un engagement fort entre les hauts dirigeants et les entreprises touristiques des deux pays pour promouvoir l’exploitation commerciale de divers services touristiques et accroître l’attraction touristique dans les deux sens, portant ainsi la relation de coopération touristique entre deux pays voisins proches à une nouvelle hauteur.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du président de la République, Tô Lâm,d’une délégation de hauts dirigeants vietnamiens accompagnant le président, des représentants du ministère cambodgien du Tourisme et l’Association cambodgienne du tourisme, de la Compagnie aérienne nationale cambodgienne, des dirigeants de Vietnam Airlines et de Saigontourist, de la communauté cambodgienne des affaires de l’aviation et du tourisme et des agences médiatiques des deux pays et du monde entier.

Un marché important en Asie du Sud-Est

“Le programme de promotion touristique Vietnam - Cambodge d’aujourd’hui fait partie d’une série d’activités importantes de Saigontourist et de Vietnam Airlines visant à attirer les visiteurs internationaux en 2024. L’objectif du programme est de continuer à servir, restaurer et étendre les sources de tourisme international, exploiter les opportunités de coopération, en particulier avec les principaux marchés touristiques mondiaux, après avoir été gravement touchés par la pandémie de COVID-19. Parallèlement aux activités mutuelles de promotion et de marketing du tourisme, Saigontourist et Vietnam Airlines ont signé des accords de coopération avec des agences de voyages cambodgiennes dans l’espoir de générer des revenus supplémentaires pour les parties impliquées”, a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.

Photo: Saigontourist/CVN

Il a souligné que le programme de promotion touristique Vietnam - Cambodge “Deux pays - une destination”, co-organisé par Saigontourist et Vietnam Airlines, affirmait une fois de plus les bonnes relations de coopération stratégique globale entre les deux parties, poursuivant les activités mises en œuvre avec succès ces derniers temps.

Saigontourist et Vietnam Airlines promeuvent la coopération dans le but de contribuer au développement du tourisme, d’améliorer l’image de Hô Chi Minh-Ville en particulier et du Vietnam en général dans le monde, en augmentant l’attraction des touristes étrangers, en restaurant ce secteur dans la période post-épidémie de COVID-19.

Depuis de nombreuses décen-nies, le Cambodge est un marché touristique important en Asie du Sud-Est pour le tourisme vietnamien ainsi que pour Saigontourist. Selon les statistiques de l’Office général des statistiques, le Cambodge figure parmi les dix plus grands marchés émetteurs pour le Vietnam au 1er semestre 2024. Les hôtels, centres de divertissements, salles de conférences de Saigontourist à Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités du pays accueillent et servent chaque année des centaines de milliers de visiteurs cambodgiens, générant des milliards de dôngs de revenus.

Saigontourist est actuellement la principale agence de voyages au Vietnam, avec une capacité exceptionnelle à attirer les touristes du marché de l’Asie du Sud-Est, au service de milliers de touristes cambodgiens voyageant au Vietnam. Dans le sens inverse, le groupe amène chaque année des dizaines de milliers de touristes vietnamiens visiter et découvrir les principales destinations touristiques du Cambodge à travers des circuits aériens et routiers.

Minh Thu/CVN