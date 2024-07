Le Vietnam pho Festival 2024 aura lieu en octobre prochain en République de Corée

Lundi 29 juillet à Hô Chi Minh-Ville, le journal Tuôi Tre (Jeunesse) et la Compagnie générale du tourisme de Saigon (Saigontourist Group) ont organisé une conférence de presse pour présenter le festival du pho vietnamien (Vietnam pho Festival) 2024, qui aura lieu à Séoul (République de Corée) les 5 et 6 octobre prochain.

>> Le banh mi, le café et le pho vietnamiens parmi les meilleurs plats de rue en Asie

>> Bienvenue à la Fête culturelle et gastronomique de Saigontourist

>> Saigontourist co-organise le Festival du pho au Japon

La conférence de presse avait également lieu en ligne depuis le siège du bureau de l’Association des entreprises vietnamiennes à Séoul, avec la participation de médias vietnamiens et coréens ainsi que d'invités internationaux...

Le Vietnam pho Festival 2024 comprend une série d'événements organisés dans le but initial d'honorer le pho, un plat typique, quintessence culinaire de la civilisation vietnamienne. Il s'agit aussi d'un événement contribuant à promouvoir la culture gastronomique vietnamienne auprès des Sud-Coréens en particulier et des étrangers en République de Corée en général.

S'exprimant lors de l'événement, le rédacteur en chef du journal Tuôi Tre, Lê Thê Chu, a déclaré qu'après sept ans d'organisation, la "Journée du pho" est organisée à une échelle de plus en plus grande. En 2023, l’événement avait lieu à l’étranger pour la première fois, au Japon, et était alors renommé "Festival du pho du Vietnam". L’événement a connu un grand succès et a contribué à la promotion du pho vietnamien au Japon. Cette année, pour continuer sur cette lancée, les organisateurs ont choisi la République de Corée comme seconde destination.

Le pho préféré des Sud-Coréens

"Actuellement, les Sud-Coréens aiment bien le pho, mais beaucoup ne comprennent pas l'histoire et la culture vietnamienne cachées derrière ce plat. Par conséquent, le comité d’organisation vise à présenter au peuple coréen des valeurs culturelles culinaires uniques et à promouvoir l’image et le potentiel économique du Vietnam. Les deux pays Vietnam - République de Corée sont de plus en plus étroitement liés dans de nombreux aspects, de l'économie au tourisme en passant par la culture, la cuisine, et les sports, entre autres. Ainsi le Festival du pho de cette année contribuera à créer des liens et pérenniser les échanges culturels et gastronomiques entre les deux pays", a expliqué le rédacteur en chef Lê Thê Chu.

Pour sa part, le conseiller de l'ambassade du Vietnam en République de Corée, Nguyên Dinh Dung, a déclaré qu'il s'agissait d'un événement significatif et important de promotion de la culture vietnamienne, en particulier culinaire, auprès des Coréens et des Vietnamiens dans ce pays d'Asie de l'Est. Actuellement environ 300.000 Vietnamiens sont présents en République de Corée. Le nombre de Coréens qui connaissent le Vietnam est également grandissant, et recouvrant de bons sentiments pour le Vietnam. La République de Corée compte d’ailleurs de nombreux restaurants de pho vietnamien, mais ce sont des initiatives individuelles. Ainsi, ce festival du pho est une contribution vraiment significative à la promotion de la culture vietnamienne auprès des Sud-Coréens ainsi que de la communauté internationale en République de Corée.

Ce second Festival du pho vietnamien à l’étranger aura officiellement lieu au parc Yeouido à Séoul, les 5 et 6 octobre. Cependant, des activités en marge de l'événement ont d’ores et déjà commencé en juillet, avec la découverte du pho en République de Corée pour les YouTubeurs et les amateurs de pho vietnamiens. Le festival sera composé d'échanges culinaires basés sur le pho, avec la participation d'au moins 40 stands de pho de marques connues au Vietnam et en République de Corée.

Une nouveauté de l'événement de cette année : l'espace de dégustation de Pho vietnamien, spacieux et confortable. Les visiteurs pourront également profiter d’expositions, d’une aire de jeux folkloriques de découverte de l'histoire, de l'origine, des ingrédients et de la corrélation entre le pho et d'autres industries telles que le tourisme et l'agriculture. Sans oublier un programme de Business Matching pour créer des opportunités de rencontres et de connexions économiques entre les entreprises des deux pays, notamment dans les domaines du tourisme, des produits agricoles, des épices... Il est prévu qu'environ 200 entreprises des deux pays participent à ce festival.

Photo : SG/CVN

S’exprimant lors de la conférence, le président du Groupe Saigontourist et co-président du comité directeur pour l'organisation du Vietnam pho Festival 2024, Pham Huy Binh, a déclaré qu'actuellement, la République de Corée était le premier marché du tourisme international du Vietnam et également un pays dans lequel un grand nombre de Vietnamiens vivent et travaillent. Saigontourist Group est aussi très fier de contribuer à promouvoir la quintessence de la cuisine vietnamienne dans le monde, créant encore davantage d’attrait pour les touristes coréens.

"Lorsqu'ils ont appris que nous nous préparions à organiser ce festival, nos partenaires, qui sont les principaux groupes touristiques et aériens coréens, ont exprimé leur enthousiasme et leur appréciation de l'événement. La plupart d’entre eux le considèrent comme l'un des meilleurs événements culturels et touristiques, contribuant à attirer davantage de touristes coréens au Vietnam dans les temps à venir", a déclaré le président Pham Huy Binh.

Tân Dat/CVN