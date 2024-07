Croquettes croustillantes de poulet à la vietnamienne

Ces petites bouchées croustillantes et savoureuses sont un véritable régal pour les papilles. Avec leur cœur fondant au fromage, elles raviront petits et grands à l’heure de l’apéritif ou accompagnées d’une salade en plat principal.

Pour 6 personnes

Préparation : 35 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

Demandez à votre boucher de désosser un poulet, frottez-le avec du gros sel puis rincez-le. Hachez ensuite le poulet.

- Hachez ou mixez un oignon et une carotte après les avoir épluchés et lavés.

Mélangez le poulet haché à :

+ 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sucre

+ 1 cuillère à café (c.à.c) de poivre noir moulu

+ 1/3 c.à.s de gros sel.

- Malaxez bien pour que les saveurs se mélangent.

- Ajoutez l’oignon, la carotte, de la farine de riz gluant et du curry en poudre au poulet haché. Mélangez bien le tout.

- Formez des boulettes de la taille de votre choix et insérez du fromage râpé au centre de chacune. Refermez et roulez pour former des boules régulières.

Préparation

- Pour la panure liquide : mélangez 50 g de farine de riz, 150 g de farine de blé, 100 g de chapelure et 2 g de levure chimique dans un grand bol. Ajoutez de l’eau petit à petit jusqu’à obtenir une pâte épaisse et homogène.

- Pour la panure sèche : versez 100 g de chapelure dans un autre bol ou sur une assiette.

- Trempez chaque boulette dans la panure liquide puis roulez-la dans la chapelure sèche.

Cuisson

- Faites chauffer de l’huile dans une poêle ou une friteuse. Lorsque l’huile est chaude, faites frire les boulettes de poulet jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes.

- Égouttez les boulettes sur du papier absorbant et servez-les chaudes avec de la sauce pimentée, du ketchup et de la mayonnaise.

Bon appétit !

Conseils

- Vous pouvez utiliser du blanc de poulet, des cuisses de poulet ou un mélange des deux.

- Si vous n’avez pas de fromage râpé, vous pouvez le remplacer par du fromage à tartiner ou du fromage fondu.

- Vous pouvez ajuster la quantité d’épices à votre goût.

- Si vous ne souhaitez pas frire les boulettes, vous pouvez les cuire au four à 180°C pendant 20 à 25 minutes.

Source : Nguyên Van Thang/CVN

