Le tourisme de la ville balnéaire de Dà Nang se réinvente pour voir plus grand

Le secteur du tourisme de Dà Nang est appelée à réinventer son image de marque pour devenir la première destination côtière d’Asie, en capitalisant sur ses sites classés au patrimoine mondial, ses services de tourisme vert, son potentiel MICE, ses escapades sur les îles et à la plage, et ses produits distinctifs tels que le "Food Tour", le "Heritage" et le "Green Tour".

Photo : VNA/CVN

Cao Tri Dung, président de l’Association du tourisme de la ville de Dà Nang, a lancé cet appel lors d’une conférence sur l’orientation future du développement du secteur hôtelier de la ville, soulignant les nombreuses opportunités qui s’offrent à Dà Nang pour entamer une nouvelle phase de croissance en partenariat avec Quang Nam.

Il a déclaré que Dà Nang pouvait bâtir une marque de luxe - "L’Essence du Vietnam" - dans le cadre de son plan stratégique pour l’industrie hôtelière, la positionnant comme une destination mondiale de choix pour les décennies à venir.

Pham Trung Luong, membre du Groupe consultatif national de planification, a suggéré la construction d’un système de monorail afin de faciliter le transport des croisiéristes souhaitant explorer Dà Nang, Hôi An et Huê dans les meilleurs délais.

"Un réseau de transport performant et pratique inciterait les croisiéristes, un groupe dépensier, à prolonger leur séjour après leur arrivée au port de Dà Nang. Ils ne souhaitent pas perdre de temps à voyager en bus d’une destination à l’autre", a-t-il indiqué.

"Dà Nang est devenue une destination internationale prisée, et non plus seulement un point d’entrée et de transit sur la route du patrimoine du Centre, au cours des dernières décennies. La ville bénéficie désormais d’une zone administrative plus étendue et d’un ensemble de sites classés au patrimoine mondial, avec deux aéroports internationaux, un port de croisière désigné et une série de plans de développement clés pour une zone franche, un centre financier international et un pôle mondial des industries de haute technologie".

Pham Trung Luong a toutefois souligné que la ville n’avait pas encore élaboré de plan directeur stratégique à long terme pour le tourisme, tandis que les liaisons interprovinciales entre les différents modes de transport restaient limitées.

Il a déclaré que Dà Nang devait draguer l’ancienne voie navigable intérieure, la rivière Cô Co, afin de créer un service de visites fluviales unique entre Dà Nang et Hôi An.

Lê Quôc Viêt, du Club de voyage et de destination "Green" basé à Quang Nam, a déclaré que la nouvelle ville de Dà Nang offrait une gamme complète de produits touristiques uniques, de la plage à la montagne, avec des dizaines de circuits incluant l’écotourisme communautaire, l’exploration culturelle ethnique, les expériences rurales et agricoles, la randonnée en forêt et les visites d’îles. Il a proposé un plan pour attirer les touristes retraités d’Australie et des pays nordiques grâce à des séjours d’un mois.

"Il est nécessaire de développer les activités sportives et de loisirs balnéaires, comme le surf et le jet-ski, sur les plages des îles de Chàm et de Tam Hai. Parallèlement, les villages ruraux et les zones agricoles de Hoa Bac, Hoa Vang et de la banlieue de Hôi An peuvent contribuer à réduire le tourisme de masse dans la zone centrale des sites patrimoniaux de la vieille ville de Hôi An et du centre-ville de Dà Nang", a-t-il suggéré.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que les villages artisanaux paisibles de Hôi An et de Dà Nang peuvent être atteints en vélo, et qu’un pont en bambou devrait être construit pour établir une route d’observation du paysage reliant trois villages de Trà Quê, An My et An Bàng à Hôi An.

Le tourisme de Dà Nang est pionnier dans la conception des produits uniques, tels que les "passeports culinaires", les "passeports du patrimoine" et les "passeports événementiels", destinés aux visiteurs souhaitant découvrir la gastronomie, la culture et les divertissements.

La nouvelle ville de Dà Nang (fusionnée avec la province de Quang Nam) prévoit d’accueillir 18 millions de touristes pour un chiffre d’affaires estimé à 30.000 milliards de dôngs (1,2 milliard de dollars) d’ici fin 2025.

VNA/CVN