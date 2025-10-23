Le Vietnam accélère pour atteindre 25 millions de visiteurs internationaux en 2025

À l’aube du dernier trimestre de l’année, le tourisme vietnamien entre dans une phase d’accélération décisive, avec pour objectif ambitieux d’accueillir 25 millions de visiteurs étrangers cette année.

Selon Pham Van Thuy, chef adjoint de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, les avancées du secteur touristique découlent de "politiques justes et ciblées" mises en œuvre par l’État, créant un environnement favorable.

Photo : VNA/CVN

En parallèle, le Vietnam intensifie sa promotion internationale lors de grands événements tels que le Forum du tourisme de l’ASEAN (ATF 2025), le salon TRAVEX en Malaisie, l’ITB Berlin en Allemagne ou encore le Festival de Cannes.

"Nous considérons désormais le tourisme non seulement comme un service, mais comme une industrie intégrée, liée aux politiques macroéconomiques, à la culture, à l’environnement et à la marque nationale", souligne Pham Van Thuy.

L’ouverture de nouvelles lignes aériennes internationales et l’amélioration des infrastructures et des services d’accueil renforcent encore l’attractivité du pays.

Grâce à cette dynamique, le Vietnam se classe désormais devant plusieurs destinations régionales, selon Google Destination Insights, devançant les Philippines, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie.

La résolution gouvernementale n°226/NQ-CP du 5 août 2025 fixe à l’industrie touristique l’objectif d’accueillir au moins 25 millions de visiteurs internationaux, dont plus de 11 millions au cours des quatre derniers mois de l’année.

Pour atteindre ce but, le secteur devra, selon Pham Van Thuy, réunir trois conditions : des produits innovants, une promotion ciblée et des services capables de fidéliser les visiteurs.

La stratégie du secteur évolue vers un modèle de croissance durable, où la qualité de l’expérience et la satisfaction du voyageur deviennent les indicateurs clés de succès.

Photo : VNA/CVN

La création de réseaux de coopération entre autorités, associations professionnelles et entreprises touristiques constitue un nouveau moteur d’innovation et ouvre des perspectives vers les marchés à forte capacité de dépense.

Selon Vu Thê Binh, président de l’Association du tourisme du Vietnam, l’organisation prépare l’accueil de 300 à 400 dirigeants d’agences de voyage internationales pour des voyages de familiarisation (Famtrips), afin de renforcer les partenariats à long terme.

"Nous misons sur deux leviers : la promotion numérique pour accroître la notoriété et les actions directes pour transformer cette notoriété en flux touristiques concrets", explique-t-il.

Cette approche, qualifiée par les experts de stratégie "inspirer avant de vendre", s’inscrit dans la tendance du tourisme expérientiel post-COVID, où les voyageurs recherchent davantage de sens, d’authenticité et d’émotion.

Parmi les entreprises pionnières, Saigontourist vise une croissance annuelle de 20% sur la période 2025-2026, en développant des produits combinant patrimoine, détente et culture, tout en élargissant sa clientèle européenne et familiale.

VNA/CVN