Accroître la compétitivité du tourisme de la région du Sud-Est

Selon le Plan directeur pour la région du Sud-Est pour la période 2021-2030 avec vision jusqu’en 2050, son secteur touristique est déterminé à se développer dans une direction professionnelle, moderne et de qualité et à être très compétitif dans la région. C'est pourquoi les localités se concentrent sur le développement de produits avantageux, le renforcement de la connectivité entre localités, la création de nombreux itinéraires touristiques.

Photo : Phuong Mai/CVNA/CVN

Le Sud-Est comprend Hô Chi Minh-Ville et les provinces de Bà Ria-Vung Tàu, Binh Duong, Binh Phuoc, Dông Nai et Tây Ninh.

Hô Chi Minh-Ville favorise le développement de nombreux secteurs économiques avantageux à savoir le tourisme et les services. En tant que cité urbaine particulière disposant de diverses ressources touristiques naturelles et culturelles, la ville continue d'améliorer la qualité et de diversifier ses produits, en se concentrant sur ses produits touristiques typiques.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, la ville vise à servir 39 millions de visiteurs nationaux et à accueillir plus de sept millions de visiteurs internationaux en 2025. D'ici 2030, le tourisme deviendra véritablement le secteur économique clé de la ville. Elle deviendra le principal centre touristique d'Asie du Sud-Est, une destination touristique attrayante et hautement compétitive.

Le Service municipal du tourisme a récemment publié le manuel des produits touristiques typiques de Hô Chi Minh-Ville, présentant de nombreux itinéraires typiques. Le manuel donne aux visiteurs de nombreuses suggestions de destinations culturelles et historiques, de croisières fluviales, de dégustation de la cuisine et d'exploration des zones suburbaines, des mangroves...

Photo : Phuong Mai/CVN

Au cours des six premiers mois de 2024, le tourisme à Hô Chi Minh-Ville continue à faire une percée, en accueillant plus de 17 millions de touristes nationaux et plus de 2,67 millions de visiteurs internationaux. Les recettes touristiques ont augmenté d'environ 14,6% par rapport à la même période de 2023.

En 2023, les six localités de la région ont accueilli plus de 65 millions de touristes, soit plus de 54 % du nombre total de touristes du pays. Cependant, selon les experts et les gestionnaires, le tourisme du Sud-Est présente encore un potentiel important qui doit être exploité plus efficacement. Les localités de la région doivent favoriser les liens, créer de nombreux produits et itinéraires touristiques attractifs, augmenter la compétitivité du tourisme dans chaque localité ainsi que dans l'ensemble de la région.

L'une des solutions convenues par les six localités est de renforcer les liens, de créer davantage d'expériences et d'augmenter l'attractivité des produits.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, la ville renforce actuellement la mise en œuvre de programmes de coopération touristique avec des régions de tout le pays, y compris la région du Sud-Est. La ville promeut la construction de produits touristiques liés aux localités avec un séjour minimum de deux jours ; se coordonne avec les localités de la région pour créer une carte interactive de tourisme intelligent en 3D/360 degrés, avec des informations sur les destinations touristiques en cinq langues (vietnamien, anglais, russe, français, chinois)

Selon Lê Ngoc Khanh, vice-président du Comité populaire de la province de Bà Ria - Vung Tàu, en tant que localité dotée de nombreuses ressources, produits touristiques de villégiature, culture, divertissement et cuisine associés à la mer et aux îles, la province crée des équipes d'enquête et de connexion avec les localités de la région pour exploiter davantage les destinations touristiques, dont le district de Côn Dao.

Photo : VNA/CVN

Bà Ria-Vung Tàu et d'autres localités ont fait des enquêtes de produits dans les provinces de Dông Nai, Binh Duong, Binh Phuoc, Tây Ninh, axées sur les produits du tourisme fluvial, des visites de villages artisanaux traditionnels, de fermes, de reliques culturelles et historiques.

La vice-présidente du Comité populaire provincial de Binh Phuoc, Trân Tuyêt Minh, a déclaré qu'avec ses nombreuses sites historiques et culturels, le parc national Bù Gia Mâp, la porte frontière partagée avec le Cambodge..., Binh Phuoc a beaucoup de potentiel pour le développement touristique et espère travailler avec les localités de la région pour promouvoir davantage ce domaine.

La province vise 1,7 million de visiteurs d'ici 2025, dont 3,2 à 4% d'étrangers et augmente la durée de séjour des touristes à 1,15 jours/visiteur en moyenne.

VNA/CVN